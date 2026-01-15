FRUITS¡¡ZIPPER¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤Î2S¤ò¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¤å¡¼¤È¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¤ª¤¹¤º¿ÍÌ®¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤Âç¹¥¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£