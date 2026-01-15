É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ä«ÆüÆà±û¤È¡ÈÄ«³è¡É¤òÌÜÉ¸¡Öº£Ç¯¤ÏÄ«¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸WITH MY MELODY¡Ù¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¿ÆÍ§¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤È¡ÖÄ«³è¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²£¤«¤éÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¡ª¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤³¤Ê¤¹É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤«¤é¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸WITH MY MELODY¡Ù¤òÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºËÜ´Û¿áÈ´¤±Âç³¬ÃÊ¤Ë¤Æ¤¤ç¤¦15Æü¡Á21Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý(¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡×)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢48¼ïÎà¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò4¤ÄÁª¤ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¡×¤òºî¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢É´ÅÄ¤â2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖµÙ¤ß¤ò¤¿¤Î¤·¤à¡×¡ÖÀÑ¤ó¤Ç¤ëËÜ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ª¤á¤«¤·¤ò¤¹¤ë¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖµÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ´ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªµÙ¤ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÈÄ«³è¡É¤òµó¤²¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÃç¤Î¤¤¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤«¤é¡ÖÄ«³è¤ËÍ¶¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ«¤Ï¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÄ«¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¤«¤é¤¼¤ÒÍ¶¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¼¤ÒÄ«³è¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊC¡Ë¡Ç26 SANRIO Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
¡Ú²£¤«¤éÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¡ª¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤³¤Ê¤¹É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤«¤é¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸WITH MY MELODY¡Ù¤òÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºËÜ´Û¿áÈ´¤±Âç³¬ÃÊ¤Ë¤Æ¤¤ç¤¦15Æü¡Á21Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý(¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡×)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ´ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªµÙ¤ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÈÄ«³è¡É¤òµó¤²¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÃç¤Î¤¤¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤«¤é¡ÖÄ«³è¤ËÍ¶¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ«¤Ï¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÄ«¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¤«¤é¤¼¤ÒÍ¶¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¼¤ÒÄ«³è¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊC¡Ë¡Ç26 SANRIO Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª