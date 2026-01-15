¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ö°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤Î¤ÏÁ´¤¯Ï·¤±¤Ê¤¤²Î¼ê¡Ö¼ãºî¤ê¤Á¤¬¤¦¡£È©¤Ï¥¥ì¥¤¡¢²Î¤Ï´°àú¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾ìÌÌ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¹ÈÁÈ¤Ç¤âÇòÁÈ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ËÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¸òºÝÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö40Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢NHK¤âOK¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤âµ±¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢Ç¯¤ò´ó¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ª¸«»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡£¼ãºî¤ê¤Á¤¬¤¦¤Î¡£¤â¤¦¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£È©¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤·¡¢²Î¤Ï´°àú¤À¤·¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¤Ê¤ó¤Æ¼ã¤¤»þ¤Î²Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤Æñ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¤é¤âÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£