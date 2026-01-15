¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¡¦Ê¡ÅÄ»þÍº¤µ¤ó»àµî¡¡95ºÐ
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄ»þÍº¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¡£15Æü¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ç¹â²è¼Á¡¦¹âÀººÙ¤Ë¡¡Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¡¢2017Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿½éÂå¼ÒÄ¹¡¦Áêß·½¨Ä÷¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÏÀß¡£¿¹ÅÄ·òºî¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂ¿¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÆü¡Ö¤ªÊÌ¤ì²ñ¡×¤ò³«¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ç¹â²è¼Á¡¦¹âÀººÙ¤Ë¡¡Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¡¢2017Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿½éÂå¼ÒÄ¹¡¦Áêß·½¨Ä÷¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÏÀß¡£¿¹ÅÄ·òºî¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂ¿¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÆü¡Ö¤ªÊÌ¤ì²ñ¡×¤ò³«¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£