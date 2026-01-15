¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡È¥ê¥¢¥ëÈþ¾¯½÷¤ªÉã¤µ¤ó¡ÉÃ«ÂöËá¡Ê48¡Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë´Ö°ã¤ï¤ìÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×²áµî¤ò¹ðÇò
¡¡¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡È¥ê¥¢¥ëÈþ¾¯½÷¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2»ù¤ÎÉã¿Æ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«ÂöËá¡Ê48¡Ë¤¬12Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤È¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÄ¾¯´ü¤ÎÃ«ÂöËá¤äÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«¡£»¨»ï»£±Æ¤ÎÂåÌò¤Ç½÷À¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â½÷Áõ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ò¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë»Ñ¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¤Ï¥í¥ê¡¼¥¿É÷°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢1.7²¯¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ½÷¤Î»Ò¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤Ø¡£40Ç¯¸å¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥í¥ê¡¼¥¿É÷¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±¦¤¬48ºÐÃËÀ¤Ê¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë