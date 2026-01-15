¡È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÉÌ¸ÅçÀ»»Ò¡¡¿å¿§¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡¦¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤Ë¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤£¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿å¿§¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ¤ËHyundai¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÅÐÃÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÃ¸¤¤¿å¿§¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖHyundai¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ØINSTER¡¡Retro¡¡Traveler¡Ù¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Î°áÁõ¤Î»äÉþ¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿å¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤£¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Ã¤Æ¡¢µæ¶Ë¤ÎÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡©´Å¤¤À¶Á¿·Ï¥³¡¼¥Ç¤â¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¸Åç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡×¡£ºòÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Ï3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃµ»¤Ï²Î¤Ç¡ÖRENNA¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W60¡¦H88¡£·ì±Õ·¿¤ÏAB¡£