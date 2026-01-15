ÀÇÍý»Î¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¿·¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¸Å¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¡Ò4Ç¯Íî¤Á¤ÎÃæ¸Å¥Ù¥ó¥Ä¡Ó¤ò¹¥¤àÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡ÚÀÇÍý»Î¤Î½õ¸À¡Û
ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤¬Ãæ¸Å¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¾è¤ëÍýÍ³
ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¿·¼Ö¥Ù¥ó¥Ä¤òÍ¾Íµ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÃæ¸Å¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¾è¤ë¼ÒÄ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¿·¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¸Å¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿·¼Ö¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤Ç·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¼Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÀáÀÇÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÃæ¸Å¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤òÁª¤Ö¼ÒÄ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡È¤Û¤ÜÁ´³Û¡É¤ò·ÐÈñ·×¾å¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¹âµé¼Ö¤òÇã¤¦¤È¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬°µ½Ì¤Ç¤¤ë
Ë¡¿ÍÀÇ¤Ï¡¢Çä¾å¤«¤é·ÐÈñ¡ÊÂ»¶â¡Ë¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇä¾å¤¬5,000Ëü±ß¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐÈñ¤¬5,000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇä¾å¤¬½Ð¤¿Ç¯¤Û¤É·ÐÈñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀÇ¶â¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¹âµé¼Ö¤òË¡¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Ë¡¿ÍÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¸Ä¿Í¤Ç1,000Ëü±ß¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤òÇã¤¦¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¤Ï½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤¬°ú¤«¤ì¤¿¤¢¤È¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¾¤Ë½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬50¡ó¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á²ñ¼Ò¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë2,000Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Ë¡¿Í·ÐÈñ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð»Ù½Ð¤Ï1,000Ëü±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤¬È¾Ê¬¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÐÈñ¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¹âµé¼Ö¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¹âµé¼Ö¡×¤Î°ã¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¹âµé¼Ö¤Î¹ØÆþ¤¬¤¹¤Ù¤Æ·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÈÝÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦»ö¶È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë
¡¦µÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¾Úµò¤¬¤¢¤ë
¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍÑ¤Î¼Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¦²Á³Ê¤ä¼Ö¼ï¤¬»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦ÆâÍÆ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íø±×¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò¤¬¿ôÀéËü±ß¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï4¥É¥¢¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤äBMW¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤äÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼Ö¼ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶ÈÀÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¼Ö¤ÎÇã¤¤Êý
¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¶â°ì³ç¤ä¥í¡¼¥ó¡¢¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¿·¼Ö¤«Ãæ¸Å¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¥È¥¯¤Ë¼ÒÍÑ¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¸º²Á½þµÑ¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¸º²Á½þµÑ¤È¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤ò¿ôÇ¯¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ë²ñ·×½èÍý¤Ç¤¹¡£¿·¼Ö¡ÊÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎË¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï6Ç¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï4Ç¯¤Ê¤É¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸º²Á½þµÑ¤Ë¤ÏÄê³ÛË¡¡ÊËèÇ¯Æ±³Û¡Ë¤ÈÄêÎ¨Ë¡¡Ê½éÇ¯ÅÙ¤ËÂ¿¤¯·ÐÈñ²½¡Ë¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1,000Ëü±ß¤Î¿·¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢ÄêÎ¨Ë¡¡Ê½þµÑÎ¨0.333¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤È½éÇ¯ÅÙ¤ÏÌó333Ëü±ß¤¬·ÐÈñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÏÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬Ã»¤¯¡¢ÆÃ¤Ë3Ç¯10¥õ·î°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¡Ö4Ç¯Íî¤Á¡×¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï2Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÄêÎ¨Ë¡¤Î½éÇ¯ÅÙ½þµÑÎ¨¤Ï100¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Î¤Û¤ÜÁ´³Û¤ò¤½¤ÎÇ¯¤Î·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âËè·î¤Î¥ê¡¼¥¹ÎÁ¤òÁ´³Û·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦°ÂÄê¤·¤¿Íø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¢ª¿·¼Ö¤Ç·ÐÈñ¤òÊ¿½à²½
¡¦º£´ü¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤¿²ñ¼Ò¢ªÃæ¸Å¼Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë·ÐÈñ²½
¡¦»Ù½Ð¤òÌÀ³Î¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¢ª¥ê¡¼¥¹
Ä¹´üÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤é¹ØÆþ¡¢°ì»þÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤é¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö4Ç¯Íî¤Á¤Î¥Ù¥ó¥Ä¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³
¿ô¤¢¤ëÃæ¸Å¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö4Ç¯Íî¤Á¤Î¥Ù¥ó¥Ä¡×¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¸º²Á½þµÑ¤¬Áá¤¤¡ÊÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ËÁ´³Û·ÐÈñ²½¤Ç¤¤ë¡Ë
¡¦ÃÍÊø¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤
¥Ù¥ó¥Ä¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍÊø¤ì¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇäµÑ²Á³Ê¤¬¹â¤¯ÊÝ¤¿¤ì¡¢·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë¶â³Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÀÖ»ú¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤Ü¹ØÆþ²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤ÇÇäµÑ¤·¡¢ÇäµÑ±×¤òÀÖ»ú¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃæ¸Å¥Ù¥ó¥Ä¡¦G¥¯¥é¥¹¤ò1Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö1,000Ëü±ßÂæ¤ÎÊí³°»ñ»º¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¶á¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¼Ö¼ï¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤ä¹õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¼Ö¤ÏÃÍÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¡ÖÀáÀÇ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡È¼Â¼Á1³äÉéÃ´¡É¤Ç³°¼Ö¤òËèÇ¯¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤â
¤Þ¤¿¡¢4Ç¯Íî¤ÁÃæ¸Å¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿ÀáÀÇºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¼Á1³äÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤ÇËèÇ¯¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
1¡¥ÃÍÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤4Ç¯Íî¤ÁÃæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢1Ç¯¤ÇÁ´³Û¸º²Á½þµÑ¤¹¤ë
2¡¥Íâ´ü¤ËÇäµÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤4Ç¯Íî¤ÁÃæ¸Å¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë
¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÊ¬¡Ê¤ª¤ª¤è¤½1³äÄøÅÙ¡Ë¤À¤±¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ËèÇ¯¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÊ¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÊø¤ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµé¼Ö¹ØÆþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÀáÀÇÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤òÁª¤Ó¡¢»ñ»º¤ò¸¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹õÂí ÂÙ²ð
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µ¡¼¥º¶¦Æ±ÂåÉ½¡¿¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î