°ì¼¡¡¦Æó¼¡ÌÌÀÜ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡¡ºÇ½ª¤ÇÍî¤Á¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬²òÀâ¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¾¿¦³èÆ°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï´°àú¤Ç¡¢¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°ì¼¡¡¦Æó¼¡ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±»Üºö¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÆþ¼Ò¸å¤ÎÇÛÂ°Àè¤ò¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£3¼ÒÏ¢Â³¤ÇºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢ÆâÄê¤Ï³Î¼Â¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3¼ÒÌÜ¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬A¤µ¤ó¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÁ°¿¦¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¡¢¿ôÃÍ¤òÍÑ¤¤¤ÆÏÀÍýÅª¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÅö¼Ò¤Ç¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÉÔºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤È¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¸½¾ì¤Ç¤ÏÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤¬¡¢·Ð±ÄÂ¦¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¼·Ìî°½²»¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤
¡¼°ì¼¡¡¦Æó¼¡ÌÌÀÜ¤È¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸½¾ì¤ÎÌÌÀÜ´±¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½ºß»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬¹çÀ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ð±ÄÂ¦¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹²ÄÇ½À¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦È¯Å¸¤¹¤ë¤«¡×¡ÖÁÈ¿¥¤Ë¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢·Ð±ÄÂ¦¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¼ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÇÍî¤Á¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡¢Åµ·¿Åª¤ÊNG¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÇÀË¤·¤¯¤â¸«Á÷¤é¤ì¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ÎÀâÌÀ¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡»¡»¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¢¤¢¤¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÎÄó¼¨¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬ºÇ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ÆÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤²óÅú¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÎéµ·¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢²áÅÙ¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡ÖÀµ²òÃµ¤·¡×¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÇ½ÎÏÉÔÂ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¤ËÅÁ¤¨Êý¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¼ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
´ë¶È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦¤ÎÆ°¤¤ä¼Ò²ñÇØ·Ê¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤½¤¦¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸æ¼Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¤³¤¦³è¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢²¾Àâ¤ÈÄó°Æ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²¾Àâ¤¬´°Á´¤ËÀµ¤·¤¤É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¡×¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤ò¡Ö¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö²ñµÄ¡×¤Î¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë°Õ¼±¤ÇÎ×¤à¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¼·Ìî°½²»¡Ê¤·¤Á¤Î¤¢¤ä¤Í¡Ë¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼/¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯Âç¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡ªÆ¯¤¯¤Î¤Ã¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤È»Ò¤É¤âÃ£¤¬»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼/¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë