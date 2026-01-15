°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï£µ²¯±ß¡¢¤Ç¤ÏÆóÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï¡© Ì¾ÊªÅê»ñ²È¤¬·Ù¹ð¡ª »Ù»ýÎ¨¡¢³ô²Á¡¢½é¶¥¤ê¡Ä ¡È¸«±É¤¨¤Î¿ô»ú¡É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡Ö°Û¾ï¤Ê¹½Â¤¡×
À¤³¦¤Ï¡ÖÎÏ¡×¤ÇÃá½ø¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¿ì¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºÛ¡¢´ØÀÇ¡¢·³»ö¡¢»ñ¸»――¤½¤ì¤é¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¹ñ²È¤â»Ô¾ì¤â½¾¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ï·è¤·¤Æ±ó¤¤¹ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÊªÅê»ñ²È¤ÎÌÚ¸Í¼¡Ïº»á¤À¡£5²¯±ß¤Î£±ÈÖ¥Þ¥°¥í¤ä»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Ë¤ï¤¯³ô²Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»Ø¿ô¤Ð¤«¤ê¤¬½Ëº×¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è²¹ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¶¥¤êÇä¤ê¤òÂÔ¤Äµû»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎäÅà¥¯¥í¥Þ¥°¥í
5²¯±ß¤Î°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¹¥·Êµ¤¡×¤Î¾ÝÄ§¤«
À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¡¢ÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤Ë¿¼¤¯¿ì¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºÛ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤»¤Ð¹ñ²È¤Ï½¾¤¤¡¢´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤Ð»Ô¾ì¤Ï¶þ¤·¡¢·³»ö¤È»ñ¸»¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤ÐÃá½ø¤Ïºî¤ì¤ë¤½¤¦----¤½¤¦¿®¤¸¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À®¸ùÂÎ¸³¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¹ñ²È¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÄÌ²ß¤ÏÊø¤ì¡¢·ÐºÑ¤Ï³°Éô¤«¤é´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¼ç¸¢¤ÏÌ¾ÌÜ¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¶õÆ¶²½¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÀµÅý¤Ê¹ñ²È¸µ¼ó¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢´ÉÍý²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Î½¸¹çÂÎ¤Ø¤ÈÊ¬²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÏ¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤¨¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼¡¤Î¸í¤ê¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÎÏ¤ÏÀáÅÙ¤ò¼º¤¤¡¢³ÈÄ¥¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Ë¤É¤Î¹ñ¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï°ÕÌ£¤ò¼º¤¦¡£
¹ñ²È¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤º¡¢¹ÒÏ©¡¢»ñ¸»¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿Í¸ý¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½Ã±°Ì¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ÃÍ»¥¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÏÀÍý¤Ï¡¢±ó¤¤ÃæÆîÊÆ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥é¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¤½¤Î»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¤³¤Î¹½Â¤¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»Ñ¤òºÇ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤«¤âËèÇ¯·«¤êÊÖ¤·²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯»Ï¤Î¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Ë½§»Ô¾ì¤Ç5²¯±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¡Ö¹¥·Êµ¤¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤ÏÇ®¶¸¤¬±Ç¤ê¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÎÊª¸ì¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·ÆóÈÖ¥Þ¥°¥í¤Î²Á³Ê¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÂ³¤¯ÆóÈÖ¥Þ¥°¥í¤Î²Á³Ê¤¬783Ëü±ß¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬Êú¤¨¤ëÏÄ¤ß¤Ï°ìµ¤¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤ÎÌó65Ê¬¤Î1¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤À¡£»Ô¾ì¸¶Íý¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°Û¾ï¤ÊÃÇÀä¤À¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢5²¯±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¸µµ¤¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢783Ëü±ß¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹½¿Þ¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÅÀ¤Ë²ÁÃÍ¤¬²á¾ê¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²Á³Ê¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£³ô²Á¤Ï»Ë¾å¹âÃÍ·÷¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢»Ø¿ô¤Ï½Ëº×¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è²¹ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÎÁÉÊ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢²ÈÄÂ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢ÄÂ¶â¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡£¾å¤Ç¤Ï¿ô»ú¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¡¢²¼¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤Î¼ÂÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¾ÝÄ§¤ÎÎÏ¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀ¯ºö±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÃÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤½¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¼«Í³ºÛÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÌÈºáÉä¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì»Ï¤á¤ë¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤¬µÞÌ³¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼²ò»¶¤¹¤ë¡©
Ç¯Æ¬¤Ë¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤¬µÞÌ³¤À¤È¸ì¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸å¤í½â¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¤³¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ§Èó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»Ù»ýÎ¨¤È¤¤¤¦¡Ö¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¡×¤¬À¯ºö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÃ¥¤¤¡¢±ß°Â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ö¸£À©¡×¤Ëâä¾®²½¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÀþ¤¹¤é¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
ÈÝÄê¤¹¤ì¤ÐÈ¿´¶¤òÇã¤¦¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¶õµ¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢À¯¼£¤Ï¼«¸Ê½¤ÀµÇ½ÎÏ¤ò¼º¤¤»Ï¤á¤ë¡£ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¦¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¤ÏÆâÉô¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¯¥·ー¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤«¤éÍè¤¿°ÜÌ±¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÔ»Ô¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤äÀÕÇ¤¤òÍýÍ³¤Ëµñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÎÎ°è¤Ë¡¢¸½¼Â¤¬À©ÅÙ¤ò²¡¤·ÅÝ¤¹·Á¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢ÍýÇ°¤ä·úÁ°¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»È¤ï¤ì¤Ì¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë70Ëü¿ÍÊ¬¤Î¡ÉÌÈµö¡É¤È¤Ï
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó70Ëü¿ÍÊ¬¤Î´Ç¸î»ÕÌÈµö¤¬¡¢»È¤ï¤ì¤Ì¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÂ¶â¤¬À¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÀÕÇ¤¤ÈÉéÃ´¤À¤±¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¿´¿È¤¬¾ÃÌ×¤·¿Ô¤¯¤¹¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î³Ð¸ç¤ä»ÈÌ¿´¶¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤¬¿Í¤ò°Â¤¯»È¤¤¡¢¹â¤¯»È¤¤ÄÙ¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç·èÄêÅª¤ÊÈóÂÐ¾Î¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÇÂåÂØ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·´Ç¸î»Õ¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¹âÅÙ¤Ê¸À¸ìÇ½ÎÏ¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¡¢°åÎÅ°ÂÁ´¡¢ÎÑÍý¡¢¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤¬¡¢Ã±½ã¤ÊÃÖ¤´¹¤¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Ï¡¢ÂåÂØ²ÄÇ½¤ÊÏ«Æ¯¤«¤éÀè¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤Û¤É¡¢¼«¹ñ¤ÎÀ©ÅÙÈèÏ«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎð²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òºÇ¤âÀµÄ¾¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ë¤¬¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ï¸º¤ë¡£ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÀÕÇ¤¤À¤±¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ê¤·¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï²ó¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»×ÁÛ¤ä¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸Â¸¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Çµ¯¤¤¿¹ñ²È¤Î¶õÆ¶²½¤Ï¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥Þ¥°¥í»Ô¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¤Î±é½Ð¤À¡£Ã¯¤«¤¬¤³¤³¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢²Á³Ê¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤È¡¢¶õÆ¶²½¤·¤¿¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ²È¤â¡¢·ÐºÑ¤â¡¢Ï«Æ¯¤â¡¢Æ±¤¸±¿Ì¿¤òÃ©¤ë¡£ÎÏ¤Ë¤è¤ëÃá½ø¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍýÉÔÇ½¤ÊÈèÊÀ¤òÆâÉô¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¡£
ñá¤ê¤È¤ÏÆ»ÆÁ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¸Ê½¤ÀµÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤À¡£¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÊø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤«¤·¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£
²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²óÅ¾¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢±ã¤Î¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬»Ä¤ë¡£
¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð·ÐºÑ¤ÎµÕ²óÅ¾¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Çµ¯¤¤¿¹ñ²È¤Î¶õÆ¶²½¤Ï¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5²¯±ß¤È783Ëü±ß¤ÎÃÇÀä¤â¡¢70Ëü¿ÍÊ¬¤ÎÌÈµö¤¬Ì²¤ë¸½¼Â¤â¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¿ô»ú¤Ë¼é¤é¤ì¤¿À¯¼£¤ÎÆß²½¤â¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤ÎÊÌ¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ã¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÆóÈÖ¥Þ¥°¥í¤ÎÃÍ»¥¤È¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ¸Í¼¡Ïº