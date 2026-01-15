·úÃÛ¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥³¥¦¥Ï¥¦¥¹¡Ê³ô¡Ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÇË»º¿½ÀÁ¤Ø
¡¡¥¿¥¤¥³¥¦¥Ï¥¦¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊË¶¶»Ô¡Ë¤Ï£±·î£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤ò¾åÌîÂÙ¹¥ÊÛ¸î»Î¡Ê¾åÌîÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢Æ±»ÔÃæ¶è±É£²¡Ý£´¡Ý£±£¸¡Ë¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó£²£¹²¯±ß¡£
¡¡°ìÈÌ¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼çÂÎ¤È¤·¡¢Ê¬¾ù½»Âð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢´±¸øÄ£È¯Ãí¹©»ö¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥³¥¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¾ì¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢£²£°£°£¸Ç¯£´·î´ü¤Ë¤Ï´°¹©¹â£´£µ²¯£²£·£²£·Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯£··î´ü¤âÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤ÆÂçÉýÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¡¢ºâÌ³ÌÌ¤ÏÂç¤¤¯ÔÌÂ»¡£¤½¤Î¸å¤Î¼õÃí¤âÄãÌÂ¤·¡¢¶âÍ»»Ù±ç¤äÄÉ²Ã¼õÃí¤Ë¤è¤ë²þÁ±¤â¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¥¿¥¤¥³¥¦¥Ï¥¦¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:510016626¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:4180301006047¡¢Ë¶¶»Ô½®¸¶Ä®£±¡Ý£±¡¢ÀßÎ©£±£¹£·£°¡Ê¾¼ÏÂ£´£µ¡ËÇ¯£²·î¡¢»ñËÜ¶â£¶£±£¶£¸Ëü±ß¡Ë