ËÌ³¤Æ»´äÆâÄ®¤Ç£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´äÆâÄ®µÜ±à¤Ë¤¢¤ë£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
£±·î£±£´Æü¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£·»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤ÏÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï£·£°Âå¤È£´£°Âå¤Î½÷À£²¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢£²¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°äÂÎ¤¬¿Æ»Ò¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¸á¸å¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£