¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Î¤È¤Ó¹©»ö¶È¡¢³°»³²ÍÀß¤¬¿·³ãÃÏºÛ¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£

Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°»³²ÍÀß¤Ï2018Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Î¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤é²¼ÀÁ¹©»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¡£

2024Ç¯7·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1²¯3191Ëü±ß¤ÈÏ¢Â³¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â»±×¤Ï±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Á°¤«¤éºÄÌ³Ä¶²á¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾åÁý²Ã¤ËÈ¿¤·¤Æ³Æ¼ï¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ò¼õÃíÃ±²Á¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£

2025Ç¯7·î´ü¤ËÆþ¤ë¤È¼è°úÀè¤«¤é¤Î¼õÃí¤¬¸º¾¯¤·¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤¬¹¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

ÉéºÄÁí³Û¤Ï2024Ç¯7·î´ü·è»»»þÅÀ¤Ç6453Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£