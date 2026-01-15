¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤Ê¤¤¡È¥â¥Æ¡É¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖISLAND¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£°ÛÀ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¹â¶¶¤¬ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡È¥â¥Æ¡É¤ëÈë·í¤±¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤ë¤×¤ë¤Î¿°¤Ë¡Ä¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ë¹â¶¶¶³Ê¿
¡¡¹â¶¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNatural Diamond£áEssence Stick¡×¤ÏÆ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£ÉáÃÊ¤«¤é´¥Áç¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Ê¤ì¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖISLAND¤µ¤ó¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤Ë¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¶·é´¶¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö²¿»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤»¤Ê¤é¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡È¥â¥Æ¡É¤ëÈë¤±¤Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤ï¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¡£Í£°ìÌµÆó¡£°ìËÜ¤Î¿Ä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Î¤¬¤¹¤Æ¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ ¼ÂºÝ¤Ë¿·È¯Çä¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ÈþÍÆ¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ã¤¹¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¤¡Ö¹á¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¡£¥«¥é¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Ë¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÉ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»ÅÁð¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤ë¤×¤ë¤Î¿°¤Ë¡Ä¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ë¹â¶¶¶³Ê¿
¡¡¹â¶¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNatural Diamond£áEssence Stick¡×¤ÏÆ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£ÉáÃÊ¤«¤é´¥Áç¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Ê¤ì¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡È¥â¥Æ¡É¤ëÈë¤±¤Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤ï¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¡£Í£°ìÌµÆó¡£°ìËÜ¤Î¿Ä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Î¤¬¤¹¤Æ¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ ¼ÂºÝ¤Ë¿·È¯Çä¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ÈþÍÆ¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ã¤¹¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¤¡Ö¹á¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¡£¥«¥é¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Ë¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÉ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»ÅÁð¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£