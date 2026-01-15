º´Æ£ÊÙ¡¦¸µÁíÌ³Áê¤¬ÉÔ½ÐÇÏ°Õ¸þ¡¡¿ûµÁ°Î»á¤ÎÂ¦¶á¡¢Íè½µÉ½ÌÀ¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº´Æ£ÊÙ¸µÁíÌ³Áê¡Ê73¡Ë¡á½°±¡ÈæÎãËÌ´ØÅì¡á¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ØÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢º£´ü¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼þÊÕ¤Ë¡Ö¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÅÞ´´Éô¤ØÅÁÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆÊÌÚ¸©¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬15Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤ÏÆÊÌÚ¸©µÄ¤ò·Ð¤Æ1996Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£ÁíÌ³Áê¤äÅÞ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß10´üÌÜ¡£¿û»á¤È¤Ï½°±¡½éÅöÁªÆ±´ü¤Ç¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÅÞÁíÌ³²ñÄ¹¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅÞ·ÐÍý¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£