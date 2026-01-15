¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³ÈÇ¡ÊPS5/Switch¡Ë¤¬1·î15Æü¤è¤êÇÛ¿®¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¾Ò²ð±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡Astrolabe Games¤È91Act¤Ï¡¢¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³ÈÇ¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Nintendo Switch¡Ë¤òPlayStation Store¤ª¤è¤Ó¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ1·î15Æü0»þ¤«¤é2·î12Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×¤Ï¡¢2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo SwitchÍÑ¥íー¥°¥é¥¤¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£
¡¡ÂÎ¸³ÈÇ¤ÏËÜºî¤Î¥Ð¥È¥ëÂÎ¸³¤ò¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÎï¤ÇÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥é¥°¥Ê¡×¡¢ ¡ÖEs¡×¡¢¡Ö¥Ò¥Ó¥¡×¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¢¢PS5 ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥Úー¥¸
¢¢Nintendo Switch ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥Úー¥¸
¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³ÈÇ ¾ÜºÙ
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§1·î15Æü0»þ～2·î12Æü
¡¡ËÜÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ö¡×¥âー¥É¤è¤ê¥¹¥Æー¥¸3¤Þ¤Ç¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤Î³¤¡×ÆÃÍ¤ÎÄ©Àï¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¹½À®¤ä¥Ü¥¹ÇÛÃÖ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥íー¥°¥é¥¤¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥È¥ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥È¥ë¥á¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Èー¥êー¤äÀ®Ä¹Í×ÁÇ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ø¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ï¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×À½ÉÊÈÇÈ¯Çä¸å¤Ë¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥é¥°¥Ê¡á¥¶¡á¥Ö¥é¥Ã¥É¥¨¥Ã¥¸¡Û ¡ÚEs¡Û ¡Ú¥Ò¥Ó¥¡á¥³¥Ï¥¯¡Û
¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡×¤Ï¡¢91Act¤¬³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¢ー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥ïー¥¯¥¹¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ©ºî¡¢´Æ½¤¤·¤¿¡ÖBLAZBLUE¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£¥×¥ìー¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ë¡ÖBLAZBLUE¡×¥·¥êー¥º¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê14ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¸ÇÍ¥¹¥¥ë ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀï½Ñ¥¹¥¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°éÀ®¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¤°éÀ®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ØBLAZBLUE ENTROPY EFFECT X¡Ù´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³ÈÇ¡ÊÇÛ¿®´ü´Ö¡§1·î15Æü～2·î12Æü¡ËPS StoreµÚ¤ÓNintendo eShop¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£- Astrolabe GamesÆüËÜ¸ø¼° (@AstrolabeGameJP) January 15, 2026
¡¡¡¡¢¨ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊÈÇÈ¯Çä¸å¤Ë¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¸ÂÄêÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ pic.twitter.com/dutFtvcNq8
(C)ARC SYSTEM WORKS. (C)91Act. Developed by 91Act. Published by Astrolabe Games & 91Act. All rights reserved.