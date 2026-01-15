·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤ª²Û»Ò¤ä°û¤ßÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡É¸«¤¨¤Ê¤¤º½Åü¡É¤È¤Ï¡Ú¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î±ÉÍÜ¼êÄ¡¡Û
°Õ³°¤ËÎÌ¤¬Â¿¤¤¡ª¡È ¸«¤¨¤Ê¤¤º½Åü¡É ¤ËÍ×Ãí°Õ
¤ª²Û»Ò¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ïº½Åü¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¤ª²Û»Ò¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëº½Åü¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¡¦°û¤à¤È¤¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤Î¡É¸«¤¨¤Ê¤¤º½Åü¡É¤¬¡¢¼Â¤Ï´í¸±¡£ÎÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂçÎÌ¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Îº½Åü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê°ûÎÁ¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ500mlÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëº½Åü¤ÎÎÌ¤ò´¹»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°ûÎÁ¤Ë¤ÏÌó30～ 35g¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤Ë¤ÏÌó55g¡¢´Ì¥³ー¥Òー¤Ë¤ÏÌó36～45g¤Îº½Åü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬¿ä¾©¤¹¤ë£±Æü¤Îº½Åü¤Î¿ä¾©ÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀ®¿Í¤ÇÌó25g¡£¤Ä¤Þ¤ê500ml¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò£±ËÜ°û¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çº½Åü¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤ÏÃº¿å²½Êª¤ÎÎÌ¤¬Åü¼ÁÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÝ¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ëº½Åü¤ÎÎÌ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤ÆÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÛ¼ýÂ®ÅÙ¤äÉ½¼¨¤ËÃí°Õ
°ûÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤ÏÂÎ¤Ø¤ÎµÛ¼ý¤¬Â®¤¤¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥í¥êー¥ª¥Õ¡×¡ÖÌµÅü¡×¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´ÞÍÎÌ¤¬´ð½à°Ê²¼¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅü¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡ª
¥³ー¥é
¥³¥Ã¥×1 ÇÕ¡Ê200ml¡Ë¢ª ³Ñº½Åü Ìó7¸ÄÊ¬
¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯
500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¢ª ³Ñº½Åü Ìó7～9¸ÄÊ¬
¢¨³Ñº½Åü¤Ï 1 ¸Ä¤¢¤¿¤ê 3.3g ¤È¤·¤Æ·×»»
¤Þ¤È¤á
º½Åü¤ÎÎÌ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¬´·¤ËÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ò²óÈò
¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ä¤ª²Û»Ò¡£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅü¼Á¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö½µ¤Ë1 ËÜ¡×¤Ê¤É¡¢¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î±ÉÍÜ¼êÄ¡¡Ù´Æ½¤¡§Ãæ°æ¥¨¥ê¥«