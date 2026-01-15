¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤ 2026Ç¯1·î15Æü 10»þ45Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡óÂæ¸åÈ¾ Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡¡¿ÍÌ±¸µÃæ¿´¥ìー¥È¡¡1¥É¥ë¡á7.0064¸µ¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.0056¡Ë »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£¸¡¥£µ£¸