¡¡1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿·²ÇÏ¸©¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤Ç°úÀÕ¼¿¦¤·¤¿Á°¿¦¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬ÂÐ¹³ÇÏ4¿Í¤òÇË¤Ã¤ÆºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ª¡¡20Âå¤Îº¢¤Î¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤Î¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë»Ñ
¡¡¾®Àî»á¤¬·²ÇÏ¸©µÄ²ñµÄ°÷¡Ê4´ü¡Ë¤ò·Ð¤ÆÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡£Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿Èà½÷¤Ï6Ëü486É¼¤òÆÀ¤Æ¼«¸ø¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¸½¿¦¤òÇË¤ê¡¢Á°¶¶»Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯9·î24Æü¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡¢Éô²¼¤Î´´Éô¿¦°÷¤È¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤ë¡£´´Éô¿¦°÷¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÂ¨Æü¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¼Õºá¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÃËÀ¤È¤Ï¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¼¥Û¥Æ¥ë¡©¤ÈÃ¯¤â¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢µÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¬¡¢»ÔÄ¹¤Ï¤½¤Î2ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë11·î25Æü¤Ë¼É½¤òÄó½Ð¡£º£²ó¤Î½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÁê¼ê¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ï12·îËö¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏºÆÁª¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®Àî»á¤ÏÎ©¸õÊä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¿¿¼Â¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ëµ¿ÌäÉä¤â¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¹³ÇÏ¤¬ÈóÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
»³ËÜÃÎ»ö¤Î±þ±ç¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡©
¡¡ÂÐÎ©¸õÊä¤Ç¼¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤±¤¿´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÈÆ±¤¸ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤âÆ±¤¸¡Ö¥¢¥¥é¡×¤À¤Ã¤¿¡£·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¾®Àî»á¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢´Ý»³»á¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ï5Ëü2706É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¾®Àî»á¤Ï6Ëü2893É¼¤ÈÁ°²ó¤ÎÁªµó¤ò¾å²ó¤ëÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»³ËÜÃÎ»ö¤Î±þ±ç¤¬È¿È¯¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤ÐÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Èà½÷¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÉÔÎÑ¤Ê¤éÃËÀ¤ÎÀ¯¼£²È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤âÈà½÷¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ï¤¸¤á¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÆØ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê37¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀÀ¯¼£²È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÄ°÷¼¿¦¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤·¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸½÷À»ÔÄ¹¤Ê¤¬¤é¼¿¦¤·¤ÆºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»á¡Ê55¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤È¤ÏÆ±¤¸ØüÇ¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬°ì²ó¤ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ¡¦Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤È¤ÎÂç¤¤Êº¹
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë°ËÅì»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íâ·î¤Ë¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤Ï¤¸¤á¡¢¸À¤¤Ìõ¡¢¶¯ÊÛ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£µó¤²¶ç¡¢9·î¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¼¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁª¤ó¤À¡£»ÔµÄÁª¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¼º¿¦¤È¤Ê¤ê¡¢12·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¤¢¤¨¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤à¤·¤íÈ¿È¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¤«¤éÁªµó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï3¥«·îÍ¾¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÈ¾Ç¯°Ê¾å¤â·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë½àÈ÷´ü´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¼Õºá¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¾ð¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¾¡°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¡È¥Û¥Æ¥ë»ÔÄ¹¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´²ÍÆ¤ÊÁ°¶¶»ÔÌ±¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
