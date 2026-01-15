Ä«¥É¥é¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×µÓËÜ²È¤ÎÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¡¡¡È½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¡É¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿¿ÍÀ¸
¡¡Êª¸Î¼Ô¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥é¥à¡ÖÊèÈêÌÃ¡×¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤éÈ¾À¤µª¤È¤Ê¤ë½µ´©¿·Ä¬¤ÎÄ¶Ä¹´üÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤ÏºòÇ¯12·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÈÆâ´ÛÎ®¡É
¡¡Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤êÆÈ¿È¤ÇÆ¯¤Â³¤±¡¢½÷À¤Ç½é¤á¤ÆÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¿ÍÀ¸¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¿Æ¤·¤¯±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎµÈ±Ê¤ß¤Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢ÏÀ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥³¤ËÁÐÍÕ»³¤ÎÎî¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÏÃ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥³¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡È¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÁÐÍÕ»³¤¬Íè¤¿¤Î¤è¡¢¤ÈÈà½÷¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Æâ´ÛÎ®¤Ç¤·¤¿¡×
¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È½Å¤Í¤Æ
¡¡1948Ç¯¡¢½©ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢»°É©½Å¹©¶È¤ÎOL¤Ë¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª³Ø¹»¤Î¿·Ê¹¹¹ð¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÇ¿Í¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆNHK¤ÎµÓËÜ¸¦µæ²ñ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡£83Ç¯¡¢13Ç¯¤ÎOLÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï88Ç¯¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡90Ç¯¡¢TBS¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò±ó²ó¤·¤ËÁÊ¤¨¤¿ÀçÆ»ÆØ»Ò±é¤¸¤ë½÷À¤Ë¡¢µÈÅÄ±ÉºîÊ±¤¹¤ëÎø¿Í¤¬¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¤ªÁ°¡¢ÊªÍß¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤ß¤Ã¤È¤â¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤¿¤Ê¤É¤È¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡Ê92Ç¯¡Ë¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬35¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ïº£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È½Å¤Ê¤ëÌÌ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Î®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤Î±üÄì¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¿Í´Ö´Ñ»¡¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä¤·ÎÌ¤ê¡¢¿ÍÊª¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊµÈ±Ê¤µ¤ó¡Ë
¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¼«Í³
¡¡NHK¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢»³º¬´ðÀ¤¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆ¯¤¯½÷À¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿±ï¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÀÅª¤Ç¥ß¡¼¥Ï¡¼¡¢ÀáÅÙ¤äÎéµ·¤ò½Å¤ó¤¸¤ë°ìÊý¡¢ÁêÅö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¼«Í³¡£ÂÐ¶Ë¤Îµ¤¼Á¤¬²¿¤ÎÌ·½â¤â¤Ê¤¯º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¿Í´Ö¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÕÃÏ°¤Ê¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤ËµÚ¤ÖÇØ·Ê¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æâ´Û¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿»þ¡¢ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤Î¤è¡É¤È¸À¤¤¡¢¾å¼ê¤Ë¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¯¤Æ¤â¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï²¹¤«¤¯Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×
½÷À½é¤Î²£¿³°Ñ°÷¤Ë
¡¡2000Ç¯¡¢²£¿³¤Î°Ñ°÷¤ËÇ¤¤¸¤é¤ìÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£
¡¡ÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç¸«¿®¾¼¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡ÖÄ«ÀÄÎ¶¤ÎÉÊ³Ê¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Ë²¿ÅÙ¤âÃé¹ð¤·¤¿¡£¿ÆÊý¤äÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤è¤ê¹ÔÆ°Åª¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìËÌÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤ò¼õ¸³¤·¤ÆÂçÁêËÐ¤Î½÷¿Í¶ØÀ©¤ò½¡¶µ³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¦µæ¤¹¤ë¤Û¤ÉÅ°Äì¡£È¯¸À¤¹¤ë°Ê¾åÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¤«¤é¤ÈÀ¿¼Â¤Ç¤·¤¿¡×
¾þ¤Ã¤¿¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤
¡¡ºî²È¡¢¹â¶¶¹îÉ§¤µ¤ó¤¬ºÂÄ¹¤ÎÀ¹²¬Ê¸»Î·à¤Î²Ö·Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö²ÈÆâ°Ê³°¤Ç±óÎ¸²ñ¼á¤Ê¤¯ËÜ²»¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤¿¤À°ì¿Í¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£µÓËÜ¤äÊ¸¾Ï¤ÈÆ±¤¸¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê08Ç¯12·î¤Ë¡ËÀ¹²¬¤ÇµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÊ¸»Î·à¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µÞÀ¿´Â¡¼À´µ¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÄï¤Îµ¡Å¾¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î10Ç¯¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î¿ÍÀ¸¤äÏ·¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾®Àâ¤ò¼¡¡¹Ãø¤·¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£
¡Ö½ª³è¤Ï°ä¤µ¤ì¤ëÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¼«Ê¬¼´¤Ç¤¤¤¤¤ÈºòÇ¯¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈ±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¡¢µÞÀº¸¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á77ºÐ¤ÇÀÂµî¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÎå¤Þ¤·¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Ï·¤¤¤Æ¤âº£²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¸ì¤ê¤«¤±¤Ï¡¢Æâ´Û¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
