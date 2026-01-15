¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¤ÊÄ«¡×¡¡ÀÖ¡¢²«¿§¡¢»ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ä¿§ºÌÁ¯¤ä¤«¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿§ºÌÁ¯¤ä¤«¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¤ÊÄ«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¥¦¥¤¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥é¤Ú¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬¾è¤Ã¤¿»®¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤ÏÅÙ¡¹¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¼«¿È¤Î¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Î5·î¤ËÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£