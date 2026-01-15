¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë½Ð¶ÐÄä»ß´ü´Ö¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÇ¯Ç¯Ëö¤«¤éÎ®¹Ô¤·»Ï¤á¡¢1·î²¼½Ü～2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÎ®¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÃ»´ü´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯A·¿¡¦B·¿¡¦C·¿¤Î3¼ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÂç¤¤ÊÎ®¹Ô¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏA·¿¤ÈB·¿¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËA·¿¤Ï¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÂ¿¿ô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¶áÇ¯¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÉ÷¼Ù¤Ï¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¾É¾õ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢´¶À÷ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë½Ð¶ÐÄä»ß´ü´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë½Ð¶ÐÄä»ß´ü´Ö¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¤·¤Æ¤«¤éÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¸ÞÆ£ ÎÉ¾¡Ê°å»Õ¡Ë
ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«±ÒÂâÃæ±ûÉÂ±¡¡¢ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»ÉÂ±¡¡¢ÀéÍÕÃæ±û¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¡£2019Ç¯¤è¤ê¡ÖÃÝÆâÆâ²Ê¾®»ù²Ê°å±¡¡×¤Î±¡Ä¹¡£ÀìÌçÎÎ°è¤Ï¸ÆµÛ´ï³°²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡£ÆüËÜÈþÍÆÆâ²Ê³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë½Ð¶ÐÄä»ß´ü´Ö¤ä²ÈÂ²¤¬´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë½Ð¶ÐÄä»ß´ü´Ö¤ÏË¡Î§¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡Âè68¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¶È¼Ô¤ÏÅÁÀ÷À¤Î¼ÀÉÂ¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ÀÉÂ¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÎá¤ÇÄê¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÎá¤ÇÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤½¤Î½¢¶È¤ò¶Ø»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç²¿Æü´ÖµÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤Êµ¬Äê¤ÏË¡Î§¾å¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·²ñ¼Ò¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸«¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤òÌµ¾ò·ï¤Ç½Ð¼Ò¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î½¾¶È°÷¤¬´¶À÷¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¿¦¾ì¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾å»Ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ½Ð¶Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é²¿Æü¤¯¤é¤¤²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡Âè68¾ò¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½Ð¼ÒÄä»ß´ü´Ö¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ø¹»ÊÝ·ò°ÂÁ´Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿½ÐÀÊÄä»ß´ü´Ö¤òÂåÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£³Ø¹»ÊÝ·ò°ÂÁ´Ë¡¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÔµ¡´ü´Ö¤ÏÈ¯¾É¤·¤¿¸å5Æü¤ò·Ð²á¤·¡¢¤«¤Ä²òÇ®¤·¤¿¸å2Æü¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯¾É¤È¤Ï´¶À÷¤·¤¿Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤¿Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·³Ø¹»ÊÝ·ò°ÂÁ´Ë¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°å»Õ¤¬ÉÂ¾õ¤«¤é´¶À÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤è¤êÁá¤¤»þ´ü¤Ç¤â½Ð¼Ò¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿½¢¶Èµ¬Â§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÔµ¡´ü´Ö¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï½¢¶Èµ¬Â§¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â½¢¶Èµ¬Â§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿½Ð¶ÐÄä»ß´ü´ÖÃæ¤ÏµÙ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶È¯¾ÉÁ°Æü¤«¤éÈ¯¾É¸å3～7Æü´Ö¤ÏÉ¡¤ä¤Î¤É¤«¤é¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎÌ¤Ï²òÇ®¤È¶¦¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸º¾¯ÎÌ¤äÇÓ½Ð´ü´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²¾¤Ë¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤Ç¤â¼þ°Ï¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¾É¸å48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã³°Åª¤Ë°å»Õ¤Îµö²Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½Ð¶Ð¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë½¢¶Èµ¬Â§¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¶ÈÌ³¤ÎË»¤·¤µ¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥¤¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£½Ð¶ÐÄä»ß´ü´ÖÃæ¤Ë½Ð¶Ð¤ò´õË¾¤¹¤ë¤È¤¤Ï»öÁ°¤Ë¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æµö²Ä¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò½½Ê¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²ñ¼Ò¤òµÙ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·´¶À÷¤Î´í¸±À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ë¸¡²¹¤Ê¤É·ò¹¯¾õÂÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£³±¤ä¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¤«¤é½Ð¼Ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µÕ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÉÂ¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢´ÇÉÂ¤Î¤¿¤áµÙ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë²ñ¼Ò¤¬µÙ¤Þ¤»¤Ê¤¤»Ø¼¨¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¾Ã²½¤·¤ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ë¤È·ò¹¯ÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»Å»öÌÌ¡¦¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢´°àú¤ÊÍ½ËÉ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â°¤¤±Æ¶Á¤¬¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤«¤éÂÐ½èË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
