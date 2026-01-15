¡ÈÀè¤ËÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡É¤ÎÆüËÜ¤ÈÌÀ°Å¡Ä´Ú¹ñ¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ëÇ¯¸ù½øÎó¡¢¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤âµëÎÁ¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¸½¼Â
´Ú¹ñ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤¬¼ç¤ËÇ¯¸ù½øÎó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÄÂ¶âÊä½þ¿å½à¤¬³¤³°¤Î¼çÍ×¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯Äã¤¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤¿¡£
´Ú¹ñ³«È¯¸¦µæ±¡¡ÊKDI¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥×¸¦µæ°Ñ°÷¤È¡¢½ÊÌÀ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥ó¥¹¶µ¼ø¤¬1·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿KDI¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ö¶ÐÏ«¼ÔÇ§ÃÎÎÏÎÌ¤Î¸º¾¯Í×°ø¤È²þÁ±Êý°Æ¡×Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ç§ÃÎÎÏÎÌ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ëÄÂ¶âÊä½þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë½ô¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ëÄÂ¶âÊä½þ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢16¡Á65ºÐ¤ÎÀ®¿Í¤ÎÃæ³ËÅªÇ½ÎÏ¿å½à¤òÂ¬Äê¤¹¤ëOECD¹ñºÝÀ®¿ÍÎÏÄ´ºº¡ÊPIAAC¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
2022¡Á2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤Ï¡¢¿ôÅªÇ½ÎÏ¤Þ¤¿¤Ï¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬É¸½àÊÐº¹¤Ç1¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2.46¡ó¡¢2.01¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢OECD22¥«¹ñ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì8.16¡ó¡¢7.65¡ó¤È¡¢Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¾å¾ºÉý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤è¤êÀè¤ËÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ËÀ½Â¤¶È¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¤¥É¥¤¥Ä¡Ê¿ôÅªÇ½ÎÏ14.14¡ó¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ12.58¡ó¡Ë¤äÆüËÜ¡Ê¿ôÅªÇ½ÎÏ10.34¡ó¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ8.15¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¶âÊä½þ¿å½à¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤È¤âÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¥¥à¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö²áµî10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄÂ¶â¤ÎÇ¯¸ùÀ¤ÏÁ´ÈÌÅª¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¿å½à¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬µÞÂ®¤ËÄã²¼¤·»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÄã²¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÈó¾ï¤ËÂ®¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤è¤ê¤â¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ëÇ¯¸ùÀ¤¬¶¯¤¯¡¢Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤Î´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤âÂç¤¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢½¢¿¦Á°¤Ë¤ÏÂç´ë¶È¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÀÑ¤ß¾å¤²¡×¤Î¶¥Áè¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½¢¿¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÇ½ÎÏ³«È¯¤ËÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬Ç½ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ÈÅØÎÏ¤òÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç½ÎÏ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦À®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êó½·ÂÎ·Ï¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ç¤Ï´ðËÜµë¤¬¿¦Ì³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÇ¯¸ùÀ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤â2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÌò³ä¤äÀÕÇ¤¡¢¿¦Ì³¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Êó½·ÂÎ·Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¥à¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÄÂ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾º¿Ê¤ä¡¢¿¦¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊó½·ÂÎ·Ï¤Ë´Þ¤Þ¤ìÆÀ¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
