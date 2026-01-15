¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛóîÆ£µþ»Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¡ª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡×
±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê1·î23Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤È¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤ÆÆüËÜ±Ç²èº×¡ØHANABI¡ÙÀè¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£óîÆ£¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡É¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ØLES SAIZONS HANABI¡ÊÄÌ¾Î¡ØHANABI¡Ù¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¡ÖArt House¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èº×¡£¾ï¤ËºÇ¹â¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ç1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ò¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î1·î28Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¡ØHANABI¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¤ËÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHANABI PRESENTS THE JAP¡ÇN POP EVENING¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤È¡ØÄ«¤¬¤¯¤ë¤È¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤¬¾å±Ç¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤¬¾·¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿§ËþºÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢·Ý½Ñ¤ÎÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿óîÆ£µþ»Ò¤È¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥í¥±¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ê¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½ê¤Ø¡£¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦óîÆ£¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ä³®ÀûÌç¤Ê¤ÉÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾½ê¤ËÍè¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¤Þ¤Ç¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢³®ÀûÌç¤òÅÐ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥Ä¥¤¤Î!?¡¡¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿·à¾ì¡¦Max Linder Panorama¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è´Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Çµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë³°´Ñ¡£óîÆ£¤â½é¤á¤Æ·à¾ì¤òË¬¤ì¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤ë·à¾ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¡£¤³¤³¤Ç³¤³°¤ÎÊý¤Ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
500¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ëMax Linder Panorama¤Ï¡¢³«¾ì¤Î1»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¿´¤Ê´ÑµÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢ËþÀÊ¤Ë¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ30Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢MC¤¬ÅÐÃÅ¤·¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°§»¢¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ËÁÆ¬¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿2ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤ëÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÅâÅÄ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°¦¤ÈÀµµÁ¤ÎËà»¤¤ò±Ô¤¯¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£ÈÕ¤Ï³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ºËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ÎËÜÊÔ¾å±Ç¤¬³«»Ï¡£¾å±ÇÃæ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ä¤É¤è¤á¤¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤ÊÀÅ¼ä¤¬¸òºø¤·¡¢´ÑµÒ¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¢£óîÆ£µþ»Ò¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¾å±Ç½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·à¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ÆóîÆ£¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Q¡õA¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä´ÑµÒ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ë¼ÁÌä¡£±Ç²è¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢±¿±Ä¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¼èºà¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëóîÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤â¼Â¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢µÓËÜ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤È²óÅú¡£
óîÆ£¤Ï¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ËÄ©¤ó¤À³Ð¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1·î23Æü¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢»î¼Ì¤ä¸ø¼°¾å±Ç¤ÇÀè¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø¼«¿È¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿¡Ù¡Ø¹æµã¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Åö»ö¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
óîÆ£¤â¡Ö¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤È¤¤¤¦¤É¤³¤«°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ØÊª¸ì¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Î»ö·ï¤â¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£óîÆ£¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤äSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£óîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢³Ú¶Ê¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤òÀ¸²Î¾§¡ª¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë
Q¡õA¸å¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤òóîÆ£¤¬À¸²Î¾§ÈäÏª¡£Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿óîÆ£¤Ë¤è¤ë½éÈäÏª¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢´ÑµÒ¤â»ý»²¤·¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬óîÆ£¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿óîÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²Î¾§¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥êºß½»¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎXavier Leherpeur¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ä¼ã¼ÔÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¤ÏSF¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬Ï«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ÐºÑ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â»É·ãÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É¡¢10°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃíÌÜ¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è1·î23Æü ¤ËÆüËÜ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç2·î18Æü¤è¤ê100´Û°Ê¾å¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¿¼ÅÄ¹¸»Ê
¶¦Æ±µÓËÜ¡§»°Ã«¿ÂÀÏ¯
²»³Ú¡§agehasprings
¼çÂê²Î¡§¡ÖDawn¡× yama
½Ð±é¡§óîÆ£µþ»Ò¡¡ÁÒÍªµ®
ÃçÂ¼ÍªºÚ¡¡¾®ÀîÌ¤Í´¡¡º£Â¼Èþ·î¡¡ºù¤Ò¤Ê¤Î
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
À½ºî´´»ö¡¦ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
