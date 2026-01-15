º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥µ¥¦¥ÊÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¤¢¤é¤¿¤Ê¡È»þ·×¡É¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥½¥í¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ê¤¬åºÎï¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥ÊÃæ¤È»×¤ï¤ì¤ëÏÓ¸µ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¡È¥µ³èÃæ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¿º´µ×´ÖÂç²ð¤Î»þ·×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î»þ·×¥±ー¥¹
¢£¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡È¥µ³èÃæ¡É¤ÎÏÓ¸µ¥·¥ç¥Ã¥È
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¢Ìµ»ö¤ËÇ¯»Ï¤Ë #¥µ»þ·× ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿(^^) ºÇ¹â¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿(^^)¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÏÓ¤ËÃå¤±¤¿»þ·×¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Çº´µ×´Ö¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢CASIO¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë¤Î¡Ö¥µ»þ·×¡Ê¥µ¥¦¥ÊーÀìÍÑÏÓ»þ·×¡Ë¡×¡£¹â²¹¤Ç¤â»È¤¨¤ëÂÑÇ®ÅÅÃÓ¤ò¿·µ¬ºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸»úÈ×¤Î¡Ö3¡×¤¬¡Ö¥µ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
Æü¾ï¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¼«Á³ÂÎ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëº´µ×´Ö¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥ÊÃæ¤Î¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇ¯»Ï¤«¤é¥µ³è¤·¤Æ¤ëー¡ª¡×¡Ö¥µ»þ·×¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥½¥í¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ê¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Î¼Ì¿¿´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥ì¥²¤Ê¤É¹âµé»þ·×¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´ÖÂç²ð
¤Ê¤ª¡¢º´µ×´Ö¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿¤¯¤Î»þ·×¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏBREGUET¡Ê¥Ö¥ì¥²¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé»þ·×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î»þ·×¥±ー¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þ·×¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
