Ãæ¹ñ¤¬µ»½Ñ»Ù±ç¤Î¥¿¥¤¹âÂ®Å´Æ»·úÀß¸½¾ì¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Îó¼Ö¤ËÄ¾·â¡¢30¿Í°Ê¾å»àË´¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î14Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Î¹µÒÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥¿¥¤ÅìËÌÉô¥Ê¥³¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥·¡¼¥Þ¡¼¸©¥·¡¼¥¥¦·´¤Ç14Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¹âÂ®Å´Æ»¹©»ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÀþÏ©Â¦¤ËÅÝ²õ¤·¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¥¦¥Ü¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥¿¡¼¥Ë¡¼¹Ô¤¤ÎÆÃµÞÎ¹µÒÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Îó¼Ö3Î¾¤¬Ã¦Àþ¡¦²£Å¾¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÎÄ¾·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°ìÉô¼ÖÎ¾¤«¤é¤Ï¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾è¼ÖÃæ¤ÎÌó190¡Á200¿ÍÃæ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¡Ê¤¦¤Á7¿Í¤¬½Å½ý¡Ë¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬3¿Í¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µß½õÂâ°÷¤¬²£Å¾¤·¤¿Îó¼Ö¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»Ä³¼¤«¤é¹õ±ì¤ÎÎ©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÇú²»¤¬¶Á¤¡¢¤½¤Î¸å2²ó¤ÎÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£Æ¬Éô¤Ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Çµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤2017Ç¯¤ËÃå¹©¤·¤¿¡¢¹ñÆâ½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¥é¥ª¥¹·ÐÍ³¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÈÃæ¹ñÆîÉô±ÀÆî¾Êº«ÌÀ»Ô¤ò·ë¤Ó¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï50²¯¥É¥ë¡ÊÌó7900²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢28Ç¯´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤Â¦¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¶¯¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´³ÛÈñÍÑ¤ò¼«¹ñÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤Ãæ¹ñ¤Ïµ»½Ñ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñ³°¸òÉô¤¬¡Ö¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¥¿¥¤´ë¶È¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤Î¤ß¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥ô¥£¥é¥¯¥ó¼óÁê¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¡£·«¤êÊÖ¤·»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹·úÀß²ñ¼Ò¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤»¤ëË¡Î§²þÀµ¤Î»þ´ü¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Åö»ö¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯3·î¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃÏ¿Ì¡ÊM7¡¥7¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÃæ¹ñÃæÅ´½½¶É¡ÊCRCC10¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï°ÂÁ´µ¬Â§¤ÎÅ°Äì¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹©¶È¡¦·úÀß¸½¾ì¡¦¸òÄÌÊ¬Ìî¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï²ßÊªÎó¼Ö¤¬½¡¶µµ·¼°»²²Ã¼Ô¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢18¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë