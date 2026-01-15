PS Plus¡¢1·î¤Î³¤³°¸þ¤±¥²ー¥à¥«¥¿¥í¥°¸ø³«¡ª ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤ä¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPlayStation Plus¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥²ー¥à¥«¥¿¥í¥°¡×¤Î2026Ç¯1·î¤Î³¤³°¸þ¤±¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥êー¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢PS Plus¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥é¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯8¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡PlayStation Plus Premium¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥¸¥ìー¥µー¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Õ¥êー¥×¥ì¥¤¤Ï1·î20Æü¤è¤ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
PlayStation Plus Extra¤ÈPremium | ¥²ー¥à¥«¥¿¥í¥°
PlayStation Plus¥×¥ì¥ß¥¢¥à
The PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes:- PlayStation (@PlayStation) January 14, 2026
🕯️ Resident Evil Village
🐉 Like a Dragon: Infinite Wealth
🏎️ Expeditions: A MudRunner Game
🤫 A Quiet Place: The Road Ahead
¡Äand more. Full details: https://t.co/BCuvqEgIsp pic.twitter.com/sAgP6Xi9vb
