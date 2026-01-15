¡ÚÂ®Êó¡ÛÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤«¡¢Êì¿Æ¡Ê32¡Ë¤ò½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ö³°½ý¤¢¤ëÆý»ù¤¬¡Ä¡×ÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
2024Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯7·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢À¸¸å7¤«·î¤Î»°ÃË¡¢¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯7·î22Æü¡¢ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¡Ö³°½ý¤¬¤¢¤ëÆý»ù¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤ÏÈÂÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½1½µ´Ö¸å¤ËÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¡¢»à°ø¤ÏÆ¬¤Ë¾×·â¤¬²Ã¤ï¤êÇ¾¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö³°½ýÀÇ¾¾ã³²¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢°å»Õ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¢§Â»½ý¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç³°Éô¤«¤éÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢¢§7·î22Æü¡¢¼«Âð¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤È¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤Î2¿Í¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬È½ÌÀ¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ÊµÔÂÔ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£