ËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬»Å»ö¸½¾ì¤ò¸«³Ø¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡¢»Å»ö¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÍè¤¿½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Å»ö¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤Ë¤¤¿½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó
¡¡2023Ç¯8·î¡¢Ä¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¤È¤Î´Ö¤Ë½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÅÍ¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´é¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬»Å»ö¸½¾ì¤ò¸«³Ø
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖÃÊ¡¹¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´³«¤¤¤Æ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ë¤½¤ì¤Ç¤â¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¤¯¤¬°Â¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡©¤¬¡Ä½ù¡¹¤Ë¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ø¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Æ!!¡Ù¤È¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤Ê¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¡£º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤¬¡Ä¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó ¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö·ò²ð¤µ¤ó¡¢¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë