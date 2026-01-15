SHY¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê5¡Ë¾¾¸¶Íµ±¡¡¡Ö¥À¥ó¥¹Ãæ¤Î¼êÀè¤ò¸«¤Æ¡ª¡×¡¡28Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤¬28Æü¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·9¿Í¤Ë¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5¿ÍÌÜ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ç¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡ª¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ã¥¤¥Ô¥ó¥¯¡¦¾¾¸¶Íµ±¡Ê18¡Ë¡£¥¯¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Æ·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¼«²èÁü¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡½¡½¡ÖÍµ±¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Öµ±¤¤¬Í¡Ê¤¢¡Ë¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª´ÁÊ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Íµ±¤Ë¥ìÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÉ¤à¤Èµ±¤¤¬Í¤ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½Ä¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÄ¹½ê¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã»½ê¤Ï°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤ËÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡Ö¤Ê¤Ê¤»¡ÊÀçÇÈ¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤È¡ÊÀî¸¶¡Ë¡¢¤Ò¤å¡¼¤¬¡Ê²Ï¹ç¡Ë¡¢¤ß¤Í¡ÊÊ÷¡Ë¡¢¤·¤ç¡¼¤ºor¤ê¤ç¤¦¤ä¡ÊÀ¸¿å¡Ë¡¢¤ï¤¡ÊÏÆ¡Ë¡¢¿·°æ¡Ê¿·°æ¡Ë¡¢¤¢¤ó¤Ù¡Ê°ÂÉô¡Ë¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡ÀçÇÈ:¼·À±¤¯¤ó¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°ìÌÌ¡¢SHY¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏSHY¤ÎÃæ¤À¤È°ìÈÖ¾ð¤Ë¸ü¤¯¡¢°Õ³°¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡Àî¸¶:Àî¸¶¤¯¤ó¤ÏµÇ°Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ªÃÂÀ¸Æü¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê½Ë¤¤»ö¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ÈÇº¤ß¤´¤È¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÏÆ:ÏÆ¤¯¤ó¤ÏÊª»ö¤ò1Êâ¸å¤í¤«¤é¤Ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î»ëÅÀ¤Ë²¿ÅÙ½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡ª¤¢¤ÈÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡Ê÷:Ê÷¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤»Ò¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡ªTHEºÇÇ¯¾¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª
¡¡À¸¿å:À¸¿å¤¯¤ó¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢·ë¹½¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È¼þ¤ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·°æ:¿·°æ¤¯¤ó¤Ï¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»÷¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡°ÂÉô:°ÂÉô¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¡Ü¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÀïÆ®Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡²Ï¹ç:²Ï¹ç¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤á¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤È·ë¹½¥Ü¥±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½¾¾¸¶¤¯¤ó¤Î¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È¼ê¡É¤È¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¼êÀè¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿¶¤ê¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤ÎÃúÇ«¤µ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡ØÂÎ½À¤é¤«¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡ªÍýÍ³¤Ï¡¢½ÀÆð¤ò¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈëÌ©¤ò°ì¤Ä¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¼·À±¤¯¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢Ë¿Ä¶¼¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡Ê¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡ª¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö·ä´Ö¤ËÊª¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬3ÆüÏ¢Â³¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£1ÆüÌÜ¤ÏÀöÌÌÂæ¤Ç¼ê¤¬³ê¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÉ÷Ï¤¾ì¤Î¥¿¥¤¥ë¤ò³ê¤ê¡¢É÷Ï¤¾ì¤Î¹Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤ÏÆé¤òÀ¹Âç¤ËÂÎ¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¡©¡Ë¡£3ÆüÌÜ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ÀöÌÌÂæ¤Î·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤Æ´í¤¦¤¯°ìÀ¸¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ÖÊ÷¤¯¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¡ØÇòÅÉ¤ê¤ÎÃã¿§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò°Î¤¤¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¡¼¥ë¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Á¤Ê¤ß¤ËºîÉÊ¤Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤È¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½1Æü¤À¤±Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ò¤å¤¦¤¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ò¤å¤¦¤¬¤Î¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ò»È¤Ã¤Æ³¹Ãæ¤ÇÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¡¢Ì¾¤òÆüËÜÃæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¡¡ÖÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½SHY¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ÈÃ¯¤«¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡þ¾¾¸¶Íµ±¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤é¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¡¡2007¡ÊÊ¿19¡ËÇ¯4·î4Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£168¥»¥ó¥Á¡¢A·¿¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»:»¨³Ø¡¢Âîµå¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ã¥¤¥Ô¥ó¥¯¡£
¡¡¡þSHY¡Ê¥·¥ã¥¤¡Ë¿·°æÌºÀ¶¡¢°ÂÉô½ØÂÀ¡¢²Ï¹çÉ·²í¡¢Àî¸¶²íÅÍ¡¢À¸¿åÎÇÌé¡¢ÀçÇÈ¼·À±¡¢Ê÷Âç³®¡¢ÏÆÎ¶¿¿¤È¾¾¸¶¤Î9¿Í¤Ç2025Ç¯9·î23Æü¤Ë·ëÀ®¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë³èÆ°¡£¡ÖSHY¡×¤Ï¡¢Spirit¡¢Hope¡¢Youth¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£17Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£