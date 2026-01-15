¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç ¡È¸½Âå¤Î»þÂå·à¡É¡ÄËþ¤ò»ý¤·¤¿¼ç±éÊÖ¤êºé¤¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤Ë¸þ¤±»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤«¡£¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½é¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÅìµþ¹ñÀÇ¶É¡Ö»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡×¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤¬°·¤ï¤Ê¤¤Ã¦ÀÇ»ö°Æ¤òÄ´ºº¡¦²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¡Ë¤òÁÏÀß¡£¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Ã¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤³¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤À¡£
¢£´«Á±Ä¨°¤ÇÄË²÷¤ÊÅ¸³«¤Ï»þÂå·à¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä
¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é ¡È¸½Âå¤Î»þÂå·à¡É¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ!!¡×¤ä¡Ö°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤ò´Ñ¤ë¤«¤®¤ê¡¢¼ç¿Í¸øÂ¦¤¬ÀµµÁ¤ÇÅ¨Êý¤¬°¤È¤¤¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤´«Á±Ä¨°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥¢¥ó¥ß¥«±é¤¸¤ëÅ¨¥¥ã¥é¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¡¢¡Ø±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡Ù¤ä¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·æºî»þÂå·à¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀµ»Ò¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¥ã¥éÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡£
¡¡»Å»öÃæ¤Î¥ª¥ó¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Å·ºÍ·Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥¥ã¥é¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¸å¤Î¥ª¥Õ¾õÂÖ¤Ë¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ì¤¡¡Á¡Á¡ª¡¡¤Ï¤¡¤¢¡¢¤ª¤¤¤·¤¤!!¡×¤È´ñÌ¯¤Ê´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¾Ð´é¤ÇÈ±¤ò¤ï¤·¤ã¤ï¤·¤ã¤È搔¤Íð¤¹¤È¤¤¤¦´ñ¹Ô¤â¡£
¡¡¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Î¾¾Åè¤¬¤È¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¤Î±éµ»¹ª¼Ô¤Ë¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¤È¤¤¤¦½ÏÎý¤ÎÂçÊª¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÈô¤ÓÈ´¤±¤¿¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÀ³Ê¤Ë¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤ß¤â½½Ê¬¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ëº£¸å¡¢·ëÂ«ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à´¶¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ä¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ËÂ³¤±¤ë¤«¡©
¡¡¸í²ò¤ò¤ª¤½¤ì¤º¤ËÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï»Â¿·¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÀÇ¶É¤ÎÄ´ºº´±¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦Âêºà¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Ë¤µ¤Û¤ÉÌÜ¿·¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï ¡È²¦Æ»¡É ¤ä ¡ÈÄêÈÖ¡É ¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤ÎÌÚÍË21»þ¤Ï¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥É¥é¥ÞÏÈ¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â·à¾ìÈÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¥ìÄ«Åª¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ê´ÇÈÄ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¾¾Åè¤È¤·¤Æ¤â¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤ê9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù¡Ê1996Ç¯¡¿NHK¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê2000Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¼¡¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¡¢¾¾Åè¤Ïº£ÅÄÈþºù¤ò±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂÐÎ©¤¹¤ë·ù¤ï¤ìµÁÊìÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Î¾¾Åè¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌò²ó¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¡ØSUPER RICH¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÈþËâ½÷¤ò±é¤¸¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íò¡¦¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÙ¤Ë½»¤àÅÅÇÈ·Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò²ø±é¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¤Ç¡¢¤½¤ÎÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¿È¤Þ¤Ã²«¿§¤ä¤Þ¤ÃÀÄ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥Þ¤ËÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾¾Åè¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼ç±é¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ê¿À®»þÂå¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¤¬ÎáÏÂ¤Ç¤â½÷²¦¤È¤Ê¤ë¤«¡£´üÂÔ¤ÎÂè2ÏÃ¤Ïº£ÌëÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥³¥¯¥Ï¥¯¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¡¢¡ØÆü´©SPA!¡Ù¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à´ó¹Æ