Ä¹¤¯°¦¤»¤ë´á¶ñ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë´ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¡¢ÀÑ¤ßÌÚ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Æ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤ËÍê¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó´Ä¶¤Ë¡¢¾¯¤·¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½µËö¤Î¸á¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖJOINCLIPS¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÀÑ¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¸Ø¤ì¤ë¡ÖºîÉÊ¡×¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î´á¶ñ¤Ç¤¹¡£
°ÂÄê´¶¤È¼«Í³¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö²«¶âÈæ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡ÖJOINCLIPS¡×¤ÎÌÚÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²«¶âÈæ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¤È15¼ïÎà¤ÎÀìÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Â¤·Á¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¾¯¤·Ê£»¨¤ÊÅã¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¡£¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÊø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÄ¤È¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¹½Â¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ü¤ßÌó7.9mm¤ÎÈÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÄºà¤È¤â¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ê»ý¤Á¤Î´á¶ñ¤ò³è¤«¤·¤¿³ÈÄ¥¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³Ú¤·¤ß
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï4ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ÏÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï1ÃÊ¤º¤Ä·Ò¤°¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊ£»¨¤Ê·úÃÛÊª¤ä¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥ó¤Ø¤ÈÄ©Àï¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶²Îµ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ò¤É¤âÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¡£¥»¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ËÁª¤Ù¤ë³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢Í·¤Ó¤ÎÉý¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Í·¤Ó¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ÎÍ×ÁÇ
²¤½£¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Í·¤Ó¤ÎÃæ¤ËSTEM¶µ°é¤Î¸¶Íý¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¹½Â¤¤ò¹Í¤¨¡¢½Å¿´¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£¤½¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î²áÄø¤Ç¡¢¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÎÏ¤òÍÜ¤¦½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿Þ·ÁÌäÂê¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Æ¤¿¤«¤â¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÏÀÍý¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
1¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬Î¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¿®Íê¤ÎÉÊ¼Á
100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶µ°é¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EN71¡Ê²¤½£¡Ë¡¢ASTM¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Î³Æ´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥¥Ã¥È¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÌÚÀ½¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤ÇºîÎã¤Ê¤ó¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
>>¡ÚÍ·¤Ó¤ò¡ÈºîÉÊ¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÛÁÏÂ¤ÎÏ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡¢²¤½£È¯¤ÎÌÚÀ½¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡ª
