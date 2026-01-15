¡Ö¥¹¥È6¡ß¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT¡×¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆÈ¯É½¥¢¥±¥³¥óÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖShield Backpack V2¡×¤ÎÍ½Ìó¤â³«»Ï
¡¡MSY¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAPHT¡×¤Ï1·î15Æü¡¢¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö»°¿Í¾Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤È¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ë Ver1.¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦ 2025¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè0ÃÆ¤ËÂ³¤¯ËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¡£¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢ー¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¡¢Ãå²ó¤·¤·¤ä¤¹¤¤¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥ª¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤ÈGRAPHT¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¢¥±¥³¥óÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖShield Backpack V2¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤âËÜÆü1·î15Æü¤«¤é1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢GRAPHT¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ÊGRAPHT OFFICIAL STORE¡Ë¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¢¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥Úー¥¸
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ë Ver.1 ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥Ö¥ë¥¾¥ó ¢¨ÆÃÀ½»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤
²Á³Ê¡§29,700±ß
¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó ¥Ö¥ë¥¾¥óÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¡£µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¤ÈÎ¢¤Î 2WAY ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ
É½¤Ï±¦¶»ÉôÊ¬¤Ë¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¤È¡Ö¥¬¥¤¥ë¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥µ¥¤¥ó¤ò»É½«¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¸½
Î¢¤Ï¥Í¥¤¥Óー¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢ー¥È¤òÂçÃÀ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥à¡×¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë
¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÀ½»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤
¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー
²Á³Ê¡§13,200±ß
¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó ¥Ñー¥«ーÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ñー¥«ー¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤È¥¬¥¤¥ë¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥µ¥¤¥ó¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦ 2025¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Âè0ÃÆ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ë »É½«T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ëVer.0¡Ë¡×¤âºÆÈÎ¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤
¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥ª¥ë
²Á³Ê¡§3,300±ß
¥µ¥¤¥º¡§W770¡ßH340mm
¥¢ー¥È¤òÂçÈ½¥¿¥ª¥ëÁ´ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£Æü¾ï»È¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¤Ë±þ±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§3,850±ß
¥µ¥¤¥º¡§W450¡ßH400¡ßD145mm
±ó½Ð¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¥·ー¥ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£Àþ²èÉ÷¤Î¥¢ー¥È¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥µ¥¤¥ó¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§1,320±ß
¥µ¥¤¥º¡§W46¡ßH60¡ßD6mm
¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6¡×¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤¬¥Õ¥ìー¥à¤Ë¡£¥í¥´±Û¤·¤Ë¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¥Üー¥É ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë / ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥à
²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß
¥µ¥¤¥º¡§³Æ W273¡ßH190¡ßD20mm
¥³¥é¥ÜÂè0ÃÆ¤Ç¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤È¥¬¥¤¥ë¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¢ー¥È¤È¡¢Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥à¡×¤Î¥¢ー¥È¤Î2¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë
¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È
²Á³Ê¡§6,600±ß
¥µ¥¤¥º¡§W800¡ßH300¡ßD3mm
¥Ç¥¹¥¯¤ò¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¥¿¥ó¥Ö¥éー
²Á³Ê¡§4,400±ß
¥µ¥¤¥º¡§W84¡ßH112¡ßD84mm
ÊÝ²¹À¤Î¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§4,400±ß
¥µ¥¤¥º¡§W92¡ßH130¡ßD23mm
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ëµ¤·Ú¤Ë¾þ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT Shield Backpack V2
²Á³Ê¡§21,780±ß
¥µ¥¤¥º¡§½Ä 520¡ß²£ 320¡ß¸ü¤ß 180mm¡Ê¥íー¥ë¥È¥Ã¥×ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ ¢¨¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×½ü¤¯¡Ë
¥á¥¤¥ó¥ëー¥à¥µ¥¤¥º¡§½Ä 520¡ß²£ 320¡ß¸ü¤ß 100mm¡Ê¢¨¥íー¥ë¥È¥Ã¥×Á´³«»þ H670mm¡Ë
¥¢¥±¥³¥ó¥¹¥Úー¥¹¥µ¥¤¥º¡§½Ä 520¡ß²£ 320¡ß¸ü¤ß 80mm
½ÅÎÌ¡§Ìó1.4kg
ºà¼Á¡§ËÜÂÎÀ¸ÃÏ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%+É½ÌÌ PVC ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Î¢ÃÏ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡ß1¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡ß3
¢¢À½ÉÊ¥Úー¥¸
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT Shield Backpack V2
¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT Shield Backpack V2¡×¤ÎÆÃÄ§
¥á¥¤¥ó¥ëー¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¥¢¥±¥³¥ó¥¹¥Úー¥¹
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó »ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
³°Áõ¤Î¤³¤À¤ï¤ê
³°Áõ¥Ç¥£¥Æー¥ë
ÉÕÂ°¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡¢»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òËÜÂÎ¤ËÉÕ¤±¤¿¥¤¥áー¥¸
ËÜÂÎ¡ÜÉÕÂ°ÉÊ°ì¼°
¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT »É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー A / B
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ä¹ÊÕÌó5cm
»É½«»å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ç¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤È»°¿Í¾Î¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥í¥´¥Þー¥¯¤òÉ½¸½¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÛÀ½ÉÊ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë
¹ØÆþÆÃÅµ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6 ¡ß¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT¡×¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤ÎÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Âè0ÃÆT¥·¥ã¥Ä¡ÊºÆÈÎ¡Ë ¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT Shield Backpack V2 ¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ßGRAPHT »É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー A / B
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×15,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç
(C)CAPCOM
(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.