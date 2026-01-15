¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê96GB¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡£¥í¡¼¥«¥ëAI»þÂå¤Î¾®¤µ¤Ê²øÊª¡ÖJWIPC W144¡×
CES 2026¤ÇJWIPC¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¡ÖW144¡×¤Ï¡¢¾®·¿¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬¡Ö²á¾ê¡×¤®¤ß¤ÊPC¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢ÇúÂ®¤ÎLPDDR5X-9600¥á¥â¥ê¤òºÇÂç96GB¤Þ¤ÇÅëºÜ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥«¥ëLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò²ó¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥«¥ëLLM¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥á¥â¥ê¡×¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÏVRAM 8GB¡Á16GBÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢µðÂç¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÏ¿Ô¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥²¡¼¥à°Ê¾å¤ËVRAM¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¡Ë¤ÎÍÆÎÌ¤¬À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇW144¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¡ÊÅý¹ç¥á¥â¥ê¡Ë¡×¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢96GB¤Î¥á¥â¥ê¤Î¤¦¤ÁºÇÂç90GB¤òVRAM¤È¤·¤Æ³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½¡£120B¤Þ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤òÆ°ºî¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
ÊÂ¤ÎPC¤Ç¤ÏÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¡ÖÍÇ½¤À¤±¤ÉµðÂç¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¡×¤â¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÈ¢¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¡ÖAI»þÂå¤Î¥á¥â¥êÌäÂê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¡È¶ËÃ¼¤ÊÀµ²ò¡É¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Intel¤ÎºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¡ÖPanther Lake¡×¡ÊCore Ultra Series 3¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥Á¥Ã¥×¤ËCore Ultra X9 388H¤È¤È¤â¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¡ÖArc B390¡×¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ã±ÂÎGPU¤ÎRTX 4050¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÁ²è¤ä·×»»¤Î¡ÖÃÏÎÏ¡×¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCµé¡£²èÁüÀ¸À®AI¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É²÷Å¬¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ÏAI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4K¡¦8K¤ÎÆ°²èÊÔ½¸¤ä3DÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥Ó¡¼¤Êºî¶È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óOK¡£¥Ñ¥ï¡¼ is ¼«Í³ÅÙ¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µ¡¼¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£»Ø¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¬´°Î»¤¹¤ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¤Ê¤é·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤Á¤¬¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²Á³Ê¤äÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
