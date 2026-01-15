ÂçÁêËÐ¥Þ¥¹ÀÊ¡¢¤ªÇ¦¤Ó´ÑÀï¤Î20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¾×·â¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ë²»¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡¡2ÆüÏ¢Â³¶âÀ±¤ËÂç¶½Ê³
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»ÍÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤Ç¾¡¤Á¡¢²£¹Ë¤òÏ¢ÇË¡£2ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤Ë¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î»°ÆüÌÜ¤Ë¤â²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤«¤é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£¤³¤ÎÆü¤âÂç¤ÎÎ¤¤òÇË¤ê¡¢¹ñµ»´Û¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÁêËÐ´ÑÀï¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¿Ü±Ê¿´³¤¡Ê¤ß¤¦¤Ê¡Ë¡£¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¥Þ¥¹ÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÇ÷ÎÏ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë²»¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä±§ÎÉ¤Î¼èÁÈ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¸«¤ì¤ÆÂç¸÷±É¡ª¡ª¡¡Âç¤ÎÎ¤ ÂÐ µÁ¥ÎÉÙ»Î Ä¶À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï½¨¥Î»³Éô²°¤Ç°ìÆü½÷¾ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëÍÍ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µðÂç¤Á¤ã¤ó¤³ºî¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
