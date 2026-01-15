Åìµþ¤Î¿¹ÎÓ³èÍÑ¤ò³Ø¤Ö¡ª¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ¡×

¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÅÔÆâ14¶è»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ¡×¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

2026Ç¯1·î25Æü¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¡Ö¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¿¹ÎÓ³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£

 

¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¤¥Ù¥ó¥È

 

 

³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)

²ñ¾ì¡§¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¡Ö¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×

¼çºÅ¡§¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÅÔÆâ14¶è»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¡Ë

 

¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ËÅìµþ¤ÎÌÚ¤ò¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

ÅÔÆâ14¶è»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¤¬Ï¢·È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¿¹ÎÓ³èÍÑ¤äÂ¿Ëà»ººà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£

ÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À­¤ä²¹¤â¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÖÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä

 

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤Î¿¹ÎÓ³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÊç¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Ü¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

Ã±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ç½Æ°Åª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤äÌÚºàÍøÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥¢¥¤¥Ç¥¢Êç½¸

 

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÌÚ¤òÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹­¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£

½¸¤Þ¤Ã¤¿À¼¤Ïº£¸å¤Î¿¹ÎÓ³èÍÑ¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤Î»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

Åìµþ¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÁÛÁü¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë°ìÆü¡£

 

¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

