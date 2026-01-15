¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÀøÆþ¥ë¥Ý¡¡¡È¼ÂºÝ¼ýÆþ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡É¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¡©¡É¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾®¸¯¤¤ÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ä¡Ä¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÆ¯¤¯¿Í¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤±¤ëÀ¤Âå¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ò¤½¤«¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡È¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤À¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¸¶Â§60ºÐ°Ê¾å¤Î¡Ö·ò¹¯¤ÇÆ¯¤¯°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¡×¤¬¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ø±×Ë¡¿Í¤À¡£¤ª¤è¤½»Ô¶èÄ®Â¼¤´¤È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤ò´ë¶È¤ä²ÈÄí¡¢¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤«¤é°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ë²ñ°÷¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶Ë§¹¾¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬ÅÔÆâ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¡¢·ò¹¯¤Ê¸Â¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬ÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇµÞ¤Ë²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÁêÃÌ¤·¤¿Í§¿Í¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
郄¶¶¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÊä½õ¤Î»Å»ö¤À¡£
¡Ö²È»öÂå¹Ô¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªÂð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¬´õË¾¤Ç¤·¤¿¡£¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Äí¤ÎÁð¼è¤ê¤ä¡¢¥´¥ßÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£·î2²ó¡¢³Æ2»þ´ÖÄøÅÙ¤ÈÆ¯¤¯»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÃÏÊý¤À¤«¤é¤«¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤Î¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤ÏÄã¤á¡£¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡×¡Ä¡Ä¡£¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Ç¡¢Í×·ï¤ÎÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥«¥ó¤Îµ¼Ô¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁë¸ý¤ËÀøÆþ¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¼Ô¤Îµï½»¶è¤Î¿·½É¶è¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¼ïÎà¡¢ÇÛÊ¬¶â¤ò´Þ¤à»Å»ö¤Î¾ò·ï¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤Î¼ê½ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤À¡£
ÅÐÏ¿¤¬ºÑ¤à¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Å»öÁª¤Ó¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÊä½õ¤Î¤Û¤«¡¢²È»ö±ç½õ¡¢¸ø±à´ÉÍý¡¢¤¢¤ÆÌ¾½ñ¤¤Ê¤É¤ÎÆâ¿¦·Ï¡¢Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÄíÌÚ¤ÎÑò¤»¤óÄê¤Æ¤¤¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£»Å»ö¤Î¼ïÎà¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼ç¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±È¯¤«¡¢Éû¶ÈÅª¤«¤Ä¤æ¤ë¤á¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£
¢£¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î»Å»ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â
¿Íµ¤¤Î»Å»ö¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»öÌ³¿¦¤ä¿Þ½ñ´Û¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢ÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹âÎð¤ÎÊý¤è¤ê¤â¡¢60Âå¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ã´Åö¼Ô¡Ë
»Å»ö¤òÃµ¤¹¤È¤¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£»ñ³Ê¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍÍø¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¼çºÅ¤Î¹ÖºÂ¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê1Àé¡Á2Àé±ßÄøÅÙ¤¬Áê¾ì¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤¬»ØÄê¤·¤¿ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÅö¶â¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½¾å¤ÎÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¡£·î3Ëü¡Á5Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Ê¿¶Ñ¼ýÆþ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¿ô²ó¤Î¥é¥ó¥ÁÂå¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Âç¶â¤ò²Ô¤°¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤æ¤ë¤¯¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤É¤è¤¯²Ô¤®¤¿¤¤¡×¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÄ¹¤¯¶Ð¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÄ¹¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¼ç¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢60Âå¤Î¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÆÀ¤ì¤Ð¡¢80Âå¡¢90Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿·½É¶è¤Ç¤Ï90ºÐ°Ê¾å¤Ç¸µµ¤¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¤â¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ°÷¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Ê°Â¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¹ÖºÂ¤ä½ñÆ»¶µ¼¼¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¡¢Äê´üÅª¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¤òËÉ¤°¤³¤È¤äÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
60Âå¤«¤é¤âÆ¯¤¯ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£