¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù»Ë¼Â¤È¥É¥é¥Þ¤«¤éÀï¹ñºÇ¶¯¤Î´Î¤Ã¶ÌÊì¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ê¤«¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤Î¿ÍÊªÁü¤ÈÀ¸³¶¤ò¹Í»¡
½é²ó¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢Àï¹ñÂç²Ï¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢2026Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
·»Äï¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØË¿Ã»ÐËå¤ÈÊì¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ»ÐËå¡Ù¡ØÎø¿Í¤äºÊ¡Ù¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Àï¹ñ¤ÇÀï¤¦Éð¾¤¿¤Á¤ò¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë½÷À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¤éÀ®Î©¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¥¥ã¥é¤Î¤¿¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£
ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°ú¤Î©¤Ä¿Í´ÖÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÎò»Ë¾å¤Î¿Í¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä»ËÎÁ¤À¤±¤ÇÃÎ¤ë¤è¤ê¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö±Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉ½¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¡×¤Î»Ë¼Â¤È¥É¥é¥Þ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í»¡¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¡ÈÀï¹ñ¤Î´Î¤Ã¶Ì¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÊì¤Ê¤«¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤Àï¹ñ¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡¦¤Ê¤«¡ÊÂçÀ¯½ê¡Ë
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¡¢1ÏÃ¡¢£²ÏÃ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¦¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë·»Äï¤ÎÊì¡¦¤Ê¤«¡£Æü¡¹¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¤Ë¤âº¤¤ë¶ËÉÏÀ¸³è¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¯Èá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤º¡¢¹ë²÷¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¤È¤Ü¤±¤¿±³¤â¤Ä¤¯¡¢ ¡È´Î¤Ã¶Ì¤«¤¢¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¼Â¤Ë»Ä¤ë¤Ê¤«¤Î»Ñ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ï·è¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤À¤±¡×¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÀÌ±¤Î¿ÈÊ¬¤«¤éÅ·²¼¿Í¤ÎÊì¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¡È½÷À¤¬À¸¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢Å·²¼¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤Ê¤«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤«¤¢¤µ¤ó¡×¡ÖÀï¹ñ¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë»Ë¼Â¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ëÊì¡¦¤Ê¤«¤Î¼ÂÁü¤È¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¿ÍÊªÁü¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¨Ä¹¤È½¨µÈ¡£NHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Íê¤â¤·¤Êì¡¦¤Ê¤«¡ÊÂçÀ¯½ê¡Ë¤Ï²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¤Á°¤ÎË¿Ã½¨µÈ¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÙÇÀ¤äÅÚ¹ë¤Î»Ò¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¶ËÉÏ¤Ç¿Å¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤Ï´ñÈ´¤Ê¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÈÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤ò¡¢¤Ê¤«¤Ï¾ï¤Ë¸«Êü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¤Î»ñÎÁ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢½¨µÈ¤Ï¸åÇ¯¡¢½ÐÀ¤¤·¤ÆÊì¿Æ¤ò¼ê¸ü¤¯¶ø¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤«¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î»Ù¤¨¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Äï¡¦½¨Ä¹¤¬·»¤òÎäÀÅ¤ËÊäº´¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ï¡¢Àï¹ñ¤È¤¤¤¦º®Íð¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¤Þ¤È¤á¡ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤Îµ¢¤ë¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤Ê¤«¤âÀ¸Ç¯¤ä¾Ü¤·¤¤½Ð¼«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ËÎÁ¤¬Ë³¤·¤¯ÉÔÌÀÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÊÀµ13Ç¯¡Ê1516¡Ëº¢¡¢ÈøÄ¥¹ñ°¦ÃÎ·´¸æ´ï½êÂ¼¡Ê¸½Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÈþÇ»¤ÎÃÃÌê´Ø·óÄç¡Ê¤Þ¤¿¤Ï·ó°÷¡Ë¤ÎÌ¼¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ï¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÂ·Ú¡Ê¸Û¤¤Ê¼¤È¤â¡ËÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤È·ëº§¤·¡¢·»Äï»ÐËå¤ò»º¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»Ð¡¦·»¤ò»º¤ó¤À¸å¤ËÉ×¤È»àÊÌ¡¢ÃÝ°¤Ìï¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÈºÆº§¤·¤ÆÄï¡¦Ëå¤ò»º¤ó¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤È¤âÌï±¦±ÒÌç¤Î»Ò¤È¤¤¤¦Àâ¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÎÏ¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢·»Äï»ÐËå¤ÏÆ±ÉãÀâ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¡¢»ËÎÁ¤Ê¤É¤ËÌÀ³Î¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
½¨µÈ¤¬´ØÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Êì¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾Î¹æ¤Ï¡ÖÂçÀ¯½ê¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤ó¤É¤³¤í¡Ë¡×¡£¸½ºß²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¤Ê¤«¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ÎÅÁ¾µ¤äµÏ¿¤òÄÌ¤¸¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÀ¸Êì¡¦¤Ê¤«¡ÊÂçÀ¯½ê¡¢Å·¿ð±¡¡Ë¤Î¾ÓÁü²è¡£ wiki public domain
ºä°æ¿¿µª¤µ¤ó¤Î ¡È´Î¤Ã¶ÌÊì¤Á¤ã¤ó¡ÉÁü¤Ï»Ë¼Â¤Ë¶á¤¤¡©
1ÏÃ¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅð¤Ë½±¤ï¤ìË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë»ÐËå¤òÎå¤Þ¤·¡¢¿©ÎÁ¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÌ¼¤Î¤¢¤µ¤Ò¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡Á¡×¤È¤»¤¬¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤´ÈÓ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ð¤Î¤È¤â¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¤È¤â»Ð¤¬¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë
2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¡¢¡ÖÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¤ªÁ°¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£¤¹ÌôÂå¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤òÆ¯¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢·»¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤ÈÎ¹Î©¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï±³¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥µ¥é¥Ã¤È±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÆ£µÈÏº¤ÎÊì¤À¤Ê¡Á¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±³¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾®°ìÏº¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡ª¡×¤È»Ò¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹±³¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È»Ë¼Â¤Î¶õÇò¡É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¿ÍÊªÁü¤Ï°Õ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Àï¹ñ½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±³¡¢¾éÃÌ¡¢¶¯¤¬¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍø¤«¤»¤ëµ¡Å¾¤Ê¤É¤Ï¡¢¿È¤ò¼é¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡Èºä°æ¿¿µª¤µ¤óÈÇ¤Ê¤«¡É¤Ï¡¢»ËÎÁ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¿ÍÊªÁü¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¤Ê¤«¡£NHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÖÅ·²¼¿Í¤ÎÊì¡×¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë
¥É¥é¥Þ¤Î2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤È»ÐËå¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤·¤ã¤Ç¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ä¤ÄÌÄ¤é¤¹¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Î²»¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¡¢·»Äï¤È¡¢½éÎø¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µµ¤°ìÇÕ¤ËÂ¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é·»Äï¤Ï¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Î¿ÍÀ¸¤â·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢Æ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢Àõ°æÄ¹À¯¹¶¤á¤Î¸ùÀÓ¤ÇµìÎÎÃÏ¤òÇÒÎÎ¡¢Ä¹ÉÍ¾ë¤òÃÛ¾ë¤·¡¢Êì¤È»ÐËå¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¨µÈ¤ÈÆÁÀî²È¹¯¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂËÓ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤Ï¡¢Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò¡Ê°°É±¡Ë¤òÎ¥º§¤µ¤»²È¹¯¤ÎÀµ¼¼¤È¤·¤Æ²Ç¤¬¤»¡¢Êì¡¦¤Ê¤«¤ò¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊì¤ò¿Í¼Á¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ï½ÐÀ¤¤¹¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¤¦¤Á¡¢½ù¡¹¤Ë´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅ·²¼¿Í¤ÎÊì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¡É¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤¬´ØÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡ÖÂçÀ¯½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡£ÈÕÇ¯¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤äæÜ³ÚÂè¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿´Ï«¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸Ï½¸µÇ¯¡Ê1592¡Ëº¢¤Ë¡¢µýÇ¯80ºÐº¢¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤¬Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤Ê¤«¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»à¤Ï¡¢½¨µÈ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØæÜ³ÚÂè¿ÞÖ¢É÷¡ÙÉôÊ¬¡Ê»°°æµÇ°Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¡Ëwiki public domain
¹ÓÇÈ¤òÀ¸¤È´¤¡ÈÅ·²¼¤ò°é¤Æ¤¿Êì¡É
¤Ê¤«¤Ï¡¢·³¤òÎ¨¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢À¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àï¹ñ¤Î¹ÓÇÈ¤òÀ¸¤È´¤¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅ·²¼¤ò°é¤Æ¤¿Êì¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥¹¥È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¤Ï¤¢¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ê¤ê¡ª¡×¤ÈÄ«Æü¤ò»Øº¹¤·¡¢·»Äï¤Ë¹ð¤²¤ë¤Ê¤«¡£
¡ÈÂçÌ¾¤Ç¤â¾·³¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤À¡ª¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤ò¸«¾å¤²¤ë·»Äï¡¢Êì»ÐËå¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¡¢¼êÊÁ¤âÎ©¤Æ¤º¾ë¤â»ý¤¿¤º¡¢ÃÏ°Ì¤âÌ¾ÍÀ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÖÌµ¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Æ¤ë¡¢´õË¾¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ë¼Â¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
Êì¤Ï¡¢·»Äï¤ò»º¤ß°é¤Æ¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£
»Ð¤Ï¡¢¤½¤Î±É¸÷¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿¡£
Ëå¤Ï¡¢¤½¤Î±É²Ú¤Î¤¿¤á¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·ãÆ°¤Î±¿Ì¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÊì¤È»ÐËå¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤Ê¤«¤¬º£¡¢¼«¿È¤Î±¿Ì¿¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤ò¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¤¤¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Èºä°æ¿¿µª¤µ¤óÈÇ¤Ê¤«¡É¤ÎÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²û¤ÎÂç¤¤½¤¦¤Ê´Î¤Ã¶Ì¤«¤¢¤µ¤ó¤Ö¤ê¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ºÇ¸å¤Ë
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¸ÄÀÅª¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¤Ã¤¿¼þÊÕ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·»Äï¤ò»º¤ß°é¤Æ¤¿¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ê¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¼þÊÕ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡¢»Ë¼Â¤ÈÁÏºî¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÐËå¡¢Îø¿Í¡¢ºÊ¡¢Â¦¼¼¤Û¤«¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ÄÀÅª¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¯½ê¤ÎÇ¼¹üÆ²¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÅ·¿ð»û¼÷ÅãÊ¤Æ²¡Ê²£ÉÍ»°Þä±à¡Ëwiki
»²¹Í¡§ÂçÀ¯½ê¤ÈËÌÀ¯½ê¡¡²ÏÆâ¾Ë§ (Ãø)