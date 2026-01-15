¤«¤¬¤ï¡ÖÎ¤³¤¡×¤Å¤¯¤ê³¨Æüµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¹áÀî¸©Ä£¥®¥ã¥é¥êー¤ÇºîÉÊÅ¸
¤«¤¬¤ïÎ¤³¤¤Å¤¯¤ê¥í¥´¥Þー¥¯¡Ê¹áÀî¸©Äó¶¡¡Ë
¡¡¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê³¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ï¸©Á´°è¤Ç»³¡¦Àî¡¦Î¤¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¡¦³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÎ¤³¤¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©Ì±¤Ë¡ÖÎ¤³¤¡×¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2026Ç¯2·î2Æü～6Æü¡¢¹áÀî¸©Ä£ËÜ´Û1³¬¸©Ä£¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¡¢¤«¤¬¤ï¡ÖÎ¤³¤¡×¤Å¤¯¤ê³¨Æüµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï2025Ç¯8·î～9·î¡¢¸©Æâºß½»¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÎ¤³¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨Æüµ¤òÊç½¸¤·¡¢296ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊÅ¸¤Ç¤Ï±þÊçºîÉÊ¤ò¤Û¤ÜÁ´¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï2018Ç¯ÅÙ¤«¤é³¨Æüµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£