º£Æü15Æü¤ÏÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡¡¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ
º£Æü15Æü¤ÏÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÃëº¢¤«¤éÌë¤Î½é¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ°ì»þ±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢±è´ß³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®¤«¤é¸ÞÅç±è´ß¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
16Æü¡Á17ÆüÃæ¿´¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½ÈôÍè
¶å½£¤ÏÌÀÆü16Æü¤«¤éÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü16Æü¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤äÇ»¤¤²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µÁ°È¾¤ËÂçÎ¦¤Îº½ÇùÃÏÂÓ¤Çº½Íò¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¾å¶õ¤ÎÀ¾É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È¶å½£¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ØÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¸©¤Ê¤ÉÁá¤¤½ê¤Ïº£Ìë(15Æü)ÃÙ¤¯¤«¤éÈôÍè¤·¡¢¶å½£¤ÏÌÀÆü16Æü¡Á17Æü(ÅÚ)¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤äÇ»¤¤²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï²«º½¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íè½µÃæº¢¤ÏºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤
¶å½£¤Ï¡¢Íè½µ19Æü(·î)º¢¤Þ¤Ç³µ¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18¡îÁ°¸å¤È½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÍÛµ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µÃæº¢¤ÏºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
20Æü(²Ð)¤Î¡ÖÂç´¨¡×º¢¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(¿å)¡Á22Æü(ÌÚ)¤Ï¶å½£ËÌÉô¤Î¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼10¡îÁ°¸å¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æþ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤«¤éÍè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½Õ¤ÈÅß¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¡¢´¨ÃÈ¤ÎÊÑ²½¤¬ÂçÊÑÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
