ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¡ªÆüËÜÄàÍÑÉÊ¹©¶È²ñ¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹2026¡×
ÆüËÜÄàÍÑÉÊ¹©¶È²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹2026 in Yokohama¡×¤ò³«ºÅ¡£
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÈÄà¤êÊ¸²½¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÄàÍÑÉÊ¹©¶È²ñ¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹2026 in Yokohama¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á1·î18Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë
ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇÂ¿¤Î262¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ºÇ¿·¥®¥¢¤Î½éÈäÏª¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¢¥ó¥°¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸«¤ë¡¦¿¨¤ë¡¦³Ø¤Ö¡¦Ì£¤ï¤¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥ó¥°¥é¡¼¤«¤é½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¡ÖÄà¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¸¼¨¤ÈÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢
Áí¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¤·¡¢2026Ç¯¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤äÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄà¼ïÊÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë7¤Ä¤ÎÄà¼ï¡¦153¼Ò¤¬½¸·ë¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëPR¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÂç·¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¢¥ó¥°¥é¡¼¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ó¥°¥é¡¼ ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄêÉÊÈÎÇä¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹¸ÂÄêÉÊ¤ÎÈÎÇä¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âç¹¥É¾¤Î¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹¿À¼Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤¿¤¤µû¤äÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤ÆÇúÄà¤òµ§´ê¤Ç¤¤ë¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤ÎÄà¤ê±¿¤òÀê¤¦¡ÖÄà¤ê¤ß¤¯¤¸¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö±ïÆü¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤â³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë´ë²è
¡ÖÄà¤ê¤Î³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥ó¥°¥é¡¼Ä¾ÅÁ¤Î¹ÖºÂ¤äÎòÂå¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë½Ð±é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¹ÖºÂ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤ä½÷À¡¢Äà¤êÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¹Äà¤êÂÎ¸³¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÄà¤ê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤äµû¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥È¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈºîÉÊ¡¢»¨²ß¤Ê¤É¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Äà¤ê¤á¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥µ¥Ý¡¼¥È
¡ÖÄà¤ê¤á¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢Äà¤ê¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ëÈþÌ£¤·¤¤Äà¤êµûÎÁÍý¤¬Âç½¸¹ç¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î16Æü(¶â)¸ÂÄê¤Ç¡¢Äà¤ê¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ò½é³«ºÅ¡£
¡ÖÄà¤ê¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú²ñ´ü¡Û
2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 9:00¡Á12:00 ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à(´Ø·¸¼Ô¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß) / 12:00¡Á17:00 °ìÈÌ¸ø³«
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) 9:00¡Á17:00 °ìÈÌ¸ø³«
2026Ç¯1·î18Æü(Æü) 9:00¡Á17:00 °ìÈÌ¸ø³«
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¶â¡Û
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È(3Æü´ÖÍ¸ú¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥àÆþ¾ì²Ä)¡§Á°Çä 6,000±ß
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Á¥±¥Ã¥È(¶âÍËÆü¸ÂÄê)¡§Á°Çä 1,400±ß / ÅöÆü 1,600±ß
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È(ÅÚ/ÆüÍËÆü)¡§Á°Çä 1,800±ß / ÅöÆü 2,000±ß
¡¦¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È(ÅÚ/ÆüÍËÆü)¡§Á°Çä 3,400±ß / ÅöÆü 3,800±ß
¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¡¢75ºÐ°Ê¾å¡¢¤ª¤è¤Ó¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È²ð¸î¼Ô1Ì¾¤ÏÌµÎÁ¡£
Äà¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡£
2026Ç¯¤ÎÄà¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÄàÍÑÉÊ¹©¶È²ñ¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹2026 in Yokohama¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¡ªÆüËÜÄàÍÑÉÊ¹©¶È²ñ¡ÖÄà¤ê¥Õ¥§¥¹2026¡× appeared first on Dtimes.