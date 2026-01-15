¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¡¡×¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡ÖÇÀtoÊ¡¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×

¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦1·î25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹GREENING¹­¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇÀtoÊ¡¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù¤ò³«ºÅ¡£

ÅìµþÅÔ»ºÌîºÚ¤È¿·Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÊ¡¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤ä¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£

 

¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡ÖÇÀtoÊ¡¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×

 

 

³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦1·î25Æü(Æü)

³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á18:00

³«ºÅ¾ì½ê¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û A´Û3³¬ GREENING¹­¾ì

Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ

 

ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÎØ¤ò¹­¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè8ÃÆ¡£

º£²ó¤Ï¿·Ç¯½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿·Á¯¤ÊÅìµþÅÔ»ºÌîºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÊ¡¡×¤ä¡Ö¶â¡×¤¬Ì¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVEGESH TOKYO¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£

²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢ÇÀ¶È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

ÅìµþÅÔÀ¸»ºÇÀ²È¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤ÈÊ¡ÂÞ

 

È¬²¦»Ò»Ô¤Î¡ÖÃæÀ¾¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤äÎ©Àî»Ô¤Î¡Ö¤¢¤µ¤ßÇÀ±à¡×¤Ê¤É¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¤¬½ÐÅ¹¡£

¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥Õ¡¢¥«¥Ö¡¢°ÂÇ¼°ò¡¢Âçº¬¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼ç¤Ê½ÐÅ¹ÇÀ²È¡Û

¡¦ÃæÀ¾¥Õ¥¡¡¼¥à(È¬²¦»Ò»Ô)

¡¦¤¢¤µ¤ßÇÀ±à(Î©Àî»Ô)

¡¦ÅÄÃæNOH±à(Î©Àî»Ô)

¡¦Shimada farm(Î©Àî»Ô)

 

¤Þ¤¿¡¢Âçº¬¤äÇòºÚ¤Ê¤É¿§¡¹¤ÊÌîºÚ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÌîºÚÊ¡ÂÞ¡×¤âÈÎÇä¡£

³ÆÆüÀèÃå10Ì¾¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

¡ÖÊ¡¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ

 

 

 

 

Å¹Ì¾¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¡ÖÊ¡¡×¤ä±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡£

¿·¾¨º×¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤ë¡Ö¹¾¸Í¶ÌÀî²°¡×¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼ç¤Ê½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡Û

¡¦¹¾¸Í¶ÌÀî²°(ËÌ¶è)¡§Ëþ¤µ¤¯¤¦¤É¤ó

¡¦¼·Ê¡¾úÂ¤(»°²Ï)¡§ÆÃÁªÎÁÄâÇò¤À¤·

¡¦¾®ÌøÇÀ±à(Ä¹Ìî¸©)¡§¹Ä¼¼¸¥¾å¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê

¡¦Æ¦Ê¡(ÈøÄ¥Ì¾¸Å²°)¡§¤Õ¤¯¤Þ¤á

¡¦¼«Í³¤¬µÖ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼(ÌÜ¹õ¶è)¡§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§

¡¦Dearly¡§¤â¤Ê¤«ÃãÄÒ¤±¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó

¡¦½©ÅÄ¹õÀ¥ÇÀ¼Ë(½©ÅÄ¸©)¡§ÊÆÊ´

¡¦KOME SWEETS TOKYO(ÂæÅì¶è)¡§ÊÆÊ´¥·¥Õ¥©¥ó

 

 

²ñ¾ì¤ÇÀÇ¹þ800±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡ÖÊÆÊ´¤ª¤ß¤¯¤¸¥¬¥Á¥ã¡×¤â³«ºÅ¡£

·ÊÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÊ´¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖPatisseRiz Arti(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê ¥¢¥ë¥Æ¥£)¡×¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥­¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¥á¥Ë¥å¡¼

 

 

¼ã¼êÎÁÍý¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖFood HEROes U-30 COMMUNITY¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡ÖÊ¡¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

 

 

¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¼·Ê¡¤¦¤É¤ó¡§³¤Ï·¤ä¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É7¤Ä¤Î±ïµ¯¿©ºà¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£

¡¦¥®¥ë¥Æ¥£ÇØÆÁ¤¦¤É¤ó¡§¥Á¡¼¥º¤ä¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¼·ºá¡×ÇØÆÁ¤¦¤É¤ó¡£

 

 

¡¦ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ»º¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡§¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£

 

 

¡¦¤á¤ÇÂä¾Æ¤­¥µ¥ó¥É¡§ÁÚºÚ¤ò¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤ó¤À¤¿¤¤¾Æ¤­·¿¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡£

 

»Ò¶¡¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ·¤Ó¡×

 

 

¤ªÀµ·î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÍ·¤Ó¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤âÀßÃÖ¡£

¤É¤ó¤°¤ê¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥Þºî¤ê¤ä¡¢ÌîºÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¦Ê¡¾Ð¤¤¡¢¿©°é¤Ë¤â¤Ê¤ëÌîºÚ¤¹¤´¤í¤¯¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£

 

Åìµþ¤Î½Ü¤ÊÌîºÚ¤È¡¢¿·Ç¯¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤¦¥°¥ë¥á¤¬½¸¤Þ¤ë2Æü´Ö¡£

µÈ¾Í»û¤Î¶õ¤Î²¼¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÈÊ¡¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡ÖÇÀtoÊ¡¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

