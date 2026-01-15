Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¡ªÉ©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×
É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¤è¤êÉ©Ìî²¹Àô¡Ö¾ïÈ×¥öÃÓ¡×¤Ë¤Æ¡¢É¹Ãì¤È¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿É¹Ãì¤È¡¢Îò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤òºÌ¤ëÅôäÆ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯3·î15Æü(Æü)
ÅÀÅô»þ´Ö¡§17:30¡Á23:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
Ãó¼Ö¾ì¡§ÆÃÀßÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¡Ê¢¨³ÆÎ¹´Û¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï½ÉÇñ¡¦³°ÍèÆþÍáÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¡Ë
É©Ìî²¹Àô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¾ïÈ×¥öÃÓ¡×¤Î³³¤ËÉ¹Ãì¤òÀ½ºî¡£
¼Ì¿¿»£±Æ¤ä»¶ºö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®½ô»ÔÂç¼êÌç¸ø±à¤ä¾®½ô¾ëÔ®²û¸Å±à¤ÇËè½©³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½©Åô¤ê¾®½ô¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅôäÆ¤ò¡¢¾®½ô¾¦¹©²ñµÄ½êÀÄÇ¯Éô¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÀßÃÖ¡£
Îò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤ÎÅß¤ÎÌë¤Ë¡¢²¹¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬Åô¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î8Æü(ÌÚ)³«ºÅ¡ÖÅÀÅô¼°¡×¤ÈÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤È¤Ê¤ë1·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÀÅô¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡¢¾®½ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÃÝ¹¬¾¦Å¹¡×¤Ë¤è¤ë¾ßÌý¥é¡¼¥á¥óÈÎÇä¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÀÅô¼°ÅöÆü¤ÏÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬50¡óOFF¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÀÅô¼°³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ) 17:30¡Á23:00
³«²ñ¼°¡§18:15¡Á
¸÷¤ÎÅÀÅô¡§18:30
ÆâÍÆ¡§ÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÃÝ¹¬¾¦Å¹¤Î¾ßÌý¥é¡¼¥á¥óÈÎÇä¤Ê¤É
¡Ú¾®½ô±Ø¤«¤é¤ÎÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¡Ê1·î8Æü¤Î¤ß¡Ë¡Û
¾®½ô±ØÈ¯¡§18:00 / 19:00 / 20:00(ºÇ½ª)
¾ïÈ×´ÛÈ¯¡§18:30 / 19:30 / 20:30(ºÇ½ª)
¡Ú1·î8Æü¸ÂÄê ÆÃÊÌÎÁ¶â50¡óOFF¡Û
¡¦±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì Æþ¾ìÎÁ¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å1,500±ß¢ª750±ß
¡¦Æ¶·¢¤Î±£¤ìÅò ÉâÅçÉ÷Ï¤¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å800±ß¢ª400±ß
¡¦SaunaSpaceTOJIBA(¥µ¥¦¥Ê)¡§4,400±ß¢ª2,200±ß(±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì ¤ªÉ÷Ï¤ÍøÍÑ²ÄÇ½)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î³°ÍèÍøÍÑ¡¦¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢³Æ»ÜÀß¤Î³°ÍèÍøÍÑ±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¡Û
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü
Ê¿Æü¡§11:00¡Á20:00(ºÇ½ª¼õÉÕ19:00)¡¿Æþ¾ìÎÁ1,500±ß
ÅÚÆü½Ë¡§11:00¡Á19:00(ºÇ½ª¼õÉÕ16:30)¡¿Æþ¾ìÎÁ1,800±ß
¢¨»ÜÀßÆâ¿Í¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¡£
¡ÚÌô»Õ´Û³°ÍèÆþÍá¡Û
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡ÁÌÚÍËÆü
»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00(ºÇ½ª¼õÉÕ20:30)
ÆþÍáÎÁ¡§800±ß
¡ÚSaunaSpaceTOJIBA¡Û
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡ÁÌÚÍËÆü
»þ´Ö¡§9:00¡Á21:00 ´°Á´Í½Ìó¡¢2»þ´ÖÀ©
ÆþÍáÎÁ¡§Ê¿Æü4,400±ß¡¿ÅÚÆü½Ë4,800±ß(±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÆþ¾ìÎÁ´Þ¤à)
¡Ú¥¢¥×¥ê¡ÖKomomag.¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛ¿®¡Û
¾®½ô»Ô¤Î¾ðÊó¥¢¥×¥ê¡ÖKomomag.¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì Æüµ¢¤êÆþ¾ì¡§300±ßOFF
¡¦É©Ìî²¹ÀôÌô»Õ´Û Æüµ¢¤êÆþÍá¡§200±ßOFF
¡¦SaunaSpaceTOJIBA ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÍøÍÑ¡§1,000±ßOFF
É©Ìî²¹Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·úµ×¥ËÇ¯(1191Ç¯)¤ËÇÏºË»Î¤¬¸»Àô¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¡£
¸µÏÂ»°Ç¯(1617Ç¯)¤Ë¾®½ôÈÍ¤ÎÀçÀÐÃéÀ¯¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤êÅò½É¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖÉ©Ìî²¹ÀôÌô»Õ´Û¡×¤È¡ÖÉ©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¡×¤Î2¸®¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖSaunaSpaceTOJIBA¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯É¹Ãì¤ÈÅôäÆ¤Î¸÷¡£
¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ÎÉ©Ìî²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
