¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£
¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú GACKT ¡Û ¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿¡×ÍýÍ³¡¡¡Ö·è¤á¤¿¤«¤é¥ä¥á¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¡£·è¤á¤¿¤«¤é¤ä¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿»þ¤ÎÏÃ¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤¢¤ì¤À¤±¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¡¤è¤¯¼¤á¤ì¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤È¡¢Åö»þ¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é²¿¤òÁª¤Ö¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¿´é¤Ç¡Ú¥¿¥Ð¥³¡Û¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤Î¤Ïº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡×¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥â¥Ã¥¯¥â¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬É÷¼Ù¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥¬¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¡£¡×ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤âÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°°Õ¤Ê¤¯Åú¤¨¤¿¡£¡Ø¥Ü¥¯¤Ï¥ä¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥ä¥á¤Ê¤¤¤À¤±¡Ä¡£¥ª¥Þ¥¨¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¤â¤·¡¢¥ª¥Þ¥¨¤éÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ä¥á¤ë¤è¡Ä¡Ù¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä»öÌ³½ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£¡×¡Ö¶Ã¤¯¤³¤È¤ËÆó½µ´Ö¤Ç¼þ¤êÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¡¢¡Ø¥¬¥¯¡¢Á´°÷¥ä¥á¤¿¤è¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¡¢¤³¤Î°ìËÜ¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ù¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Ü¥¯¤Î¥¿¥Ð¥³¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤ë»þ¤ÏÊòµ¤¤Ê¤¤¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö·è¤á¤¿¤«¤é¥ä¥á¤¿¡£¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¡£·è¤á¤¿¤«¤é¤ä¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤òÉÕ¿ï¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¡×¡Ö²¿»ö¤â¥ë¡¼¥ë·è¤á¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡£¡×¡Ö¤â¤·¡¢¥ª¥Þ¥¨¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡Û¡×¡Ö¤³¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
