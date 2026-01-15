¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¡¢Âç¹ëÅ¡¤Î¼«Âð¤«¤é½é¼ýÏ¿¡ª¡Ö75ºÐ¤Þ¤Ç¥í¡¼¥ó¡×
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆÍÇ¡¡¢²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÄNONSTYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤¬½é¤á¤Æ¼«Âð¤«¤é¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢°æ¾å¤Î¼«Âð¤ò¸«¤Æ¡ÖÂç¹ëÅ¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤Î¹ë²Ú¤Ê¼«Âð
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Î¤Ó¤·¤í¤¿¤¤¤à by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡¦º£Æü¹¥¤¡Ë¡Ù#38¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤Î°æ¾å¤¬½é¤á¤Æ¼«Âð¤«¤é¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¡£¥í¥±¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿VTR¤òº£Æü¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ù¤À¤¬¡¢°æ¾å¤ÎÇØ·Ê¤ÏÇòÊÉ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤³¤Ï°æ¾å¤Î¼«Âð¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éVTR¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°æ¾å¤Î¼«Âð¤ËÆÍÇ¡¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¸«¤ë¤Î¤Ï¸«¤ë¤±¤É¡¢²ÈÍè¤ó¤Ê¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤À¤¬¡¢¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤è¡×¤È°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¾å¤¬¡ÖÃÑ¤º¤¤¤¬¤Ê¡ª ²È¤Ç¥Þ¥ó¥¥ó¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¡ª¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡ÖÀ©ÉþÃå¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ°æ¾å¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Á¥ã¤Ã¤È½ª¤ï¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¡£²Ç¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÃÏ¹ö¤ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤·¤å¤ó¤æ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ë¡ÊÃ«Â¼Í¥¿¿¡õÁÒß·½Ó ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤ÊÔ¤ÇÀ®Î©¡Ë¡¢¤±¤ó¤ß¤¢¥«¥Ã¥×¥ë¡ÊÆ£ÅÄ¤ß¤¢¡õÃæÂ¼·òÂÀÏ¯ ²ÆµÙ¤ßÊÔ2024¤ÇÀ®Î©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¥É¥Ã¥¥êÆ°²è¤ò¸«¼é¤Ã¤¿°æ¾å¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö2¿Í¤Ë¡Ê¥É¥Ã¥¥ê¤ò¡Ë¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡×¤È´ë²èÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏË«¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Í¤Î²È¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤è¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥êÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥±¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤Èº£¸å¤â¼«Âð¼ýÏ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç¹ëÅ¡¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡£°ì³ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö°ì³ç¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª ¥Ð¥«¥¿¥ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°æ¾å¤Ï¡Ö75ºÐ¤Þ¤Ç¥í¡¼¥ó¤ä¡ª ¤Ê¤á¤ë¤Ê¤è¡ª 75ºÐ¤Þ¤Ç¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡ÙÂ³¤±¤í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£