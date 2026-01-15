¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¥´°õºþ¤Ç¤¤ë¡ÖË¡¿ÍÌ¾Æþ¤ì¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×Æ³Æþ¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥®¥Õ¥È¤ò³È½¼
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬14Æü¡¢Ë¡¿Í¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¤ª¤Þ¤È¤áÃíÊ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£´ë¶È¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¥í¥´¤ò°õºþ¤Ç¤¤ë¡ÖË¡¿ÍÌ¾Æþ¤ì¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂ£Åú¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ä´ë¶È¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¥í¥´¤ò°õºþ¤Ç¤¤ë¡ÖË¡¿ÍÌ¾Æþ¤ì¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤ä¸Ä¿Í¤¬¥®¥Õ¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖË¡¿ÍÌ¾Æþ¤ì¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Ë¡¿Í¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¥í¥´¤ä¼ÒÌ¾¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ØÄêÉôÊ¬¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£½¾¶È°÷¸þ¤±¤Î¼þÇ¯µÇ°ÉÊ¤äË¬ÌäÀè¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¡¢³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¡¦Â´¶ÈµÇ°ÉÊ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌÅÓ¡¢°õºþÈñÍÑ¤¬É¬Í×¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ë¡¿Í¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×¤Î¤ª¤Þ¤È¤áÃíÊ¸¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ê¤·¤Ç·«¤êÊÖ¤·Æþ¶â¤¬²ÄÇ½¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï25Ëç°Ê¾å¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Î°ú¤½ÐÊª¤ä¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¤ÎÁÆÉÊ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖË¡¿ÍÌ¾Æþ¤ì¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×
¡¦¥í¥´¤ä¼ÒÌ¾¡¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ØÄêÉôÊ¬¤Ë°õºþ²ÄÇ½
¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½Ëç¿ô¡§100Ëç°Ê¾å
¡¦Æþ¶â²ÄÇ½¶â³Û¡§1Ëç1000±ß¤«¤é30000±ß¤Þ¤Ç
¡¦Á÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¡¢1²Õ½ê¤Î¤ß¡Ë
¡¦Á÷ÉÕ·ÁÂÖ¡§ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥óÉõÅû¤ËÉõÆþ¤·¤ÆÇÛÁ÷
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¡¼¥É¡¢ÉõÅû¤È¤â¤ËÊ£¿ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¢¨ÊÌÅÓ¡¢°õºþÈñÍÑ¤¬É¬Í×
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«¡¼¥É¡×
¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½Ëç¿ô¡§25Ëç°Ê¾å
¡¦Æþ¶â²ÄÇ½¶â³Û¡§1Ëç500±ß¤«¤é30000±ß¤Þ¤Ç
¡¦Á÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¡¢1²Õ½ê¤Î¤ß¡Ë
¡¦Á÷ÉÕ·ÁÂÖ¡§ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥óÉõÅû¤ËÉõÆþ¤·¤ÆÇÛÁ÷
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¡¼¥É¡¢ÉõÅû¤È¤â¤ËÊ£¿ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂ£¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡ÖStarbucks eGift¡×¤â¶¯²½¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖBook of eGifts¡×¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦1¼ïÎà¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥º¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£URL¤ÇÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±óÊý¤ÎÁê¼ê¤ä¼Ò°÷¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡§500±ß¡¿700±ß¡¿800±ß¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½Ëç¿ô5Ëç°Ê¾å
¡¦Book of eGifts¡§500±ß¡¿700±ß¡ß3¡Á30Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¿ô5ºý°Ê¾å
¡¦¥Ó¡¼¥ó¥º¥Á¥±¥Ã¥È¡§1500±ß¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½Ëç¿ô5Ëç°Ê¾å
