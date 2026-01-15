Ç¯¼ý163²¯±ß¤ÇÂçÃ«8°Ì¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÉÕ¡¢°æ¾å¤Ï25°Ì
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥³¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤Ç8°Ì¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬6200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤Ç25°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð¤ä³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥Î¡¦¥í¥Ê¥ë¥É¡Ê¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Ç2²¯6ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó413²¯±ß¡Ë¡£¾å°Ì100¿Í¤Ë½÷»ÒÁª¼ê¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë