¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤Ð¡ÚÂè524ÏÃ¡Û¡Ö»þ¤ò¹ð¤²¤ë¥¤¥Ì¡×
»þ·×¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ°Êª¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Í¡£
»þ´Ö¤Ï¥º¥ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êì¤¬Áá¤¯¿²¤ì¤Ð¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ÃÙ¤±¤ì¤Ð23»þ¤´¤í¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ¿²¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÌë·¿¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ê23»þ¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤ë»þ¤«¡¢ÁáÄ«¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤ë»þ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡Ë¥¨¥Þ¤¬»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊì¡£¤¿¤ÀÊì¤¬¿²Æþ¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤ËÉô²°¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢»ä¤Ë¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¿²¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¤¬23»þ¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊì¤ÎÉáÃÊ¤Î½¢¿²»þ´Ö¤¬¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡Ö23»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤äÂæ½ê¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Éô²°¤ò°Å¤¯¡Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Î¤ß¤Ë¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï·»Äï¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â23»þ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¿²¤Ê¤¤¤·ÅÅµ¤¤â¥®¥é¥®¥é¡£¥¨¥Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÊì¤ÎÉÛÃÄ¤Ø¡£¿Í´Ö¤Ï¸ä³Ú¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÀ¤òÆÀ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£