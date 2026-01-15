¤ªÃÍÃÊ¡Ö2²¯±ß¤Î¥Ù¥ó¥Ä¡×¤¬Áö¤Ã¤¿¡ª 90Ç¯Á°¤Î¡ÈµðÂç¤Ï¤·¤´¼Ö¡É¤¬´ñÀ×¤ÎÉü³è 10Ç¯¤«¤±¤¿¡Ö¼¹Ç°¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÌ¾¸Å²°¤ËºÆ¤ÓÒöÓ¬
ÀïÁ°¤Î¤Ï¤·¤´¼Ö¤¬¸«»ö¤ÊÁö¹Ô¤òÈäÏª¡ª
¡¡2026Ç¯1·î11Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¡ÖÎáÏÂ8Ç¯¾ÃËÉ½Ð½é¼°¡×¤òÌ¾¸Å²°¹Á¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÕÆ¬¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È³«¤±¤Æ¤ë¡ª¡Û¤³¤ì¤¬90Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸½Â¸Í£°ì¤Î¥Ù¥ó¥ÄÀ½¤Ï¤·¤´¼Ö¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾ÃËÉ¿¦°÷¤È¾ÃËÉÃÄ°÷¤¬½¸·ë¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î°ìÀÆÊü¿å¤ä¡¢Â¿¿ô¤Î¾ÃËÉ¼Ö¤â»²²Ã¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¡¢¾ÃËÉ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·Êª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä µ¡³£¼°¤Ï¤·¤´¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ïº£¤«¤é90Ç¯Á°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¸å¤ÏÄ¹¤é¤¯¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Óµ×Êý¤Ö¤ê¤Ë»ÔÌ±¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Áö¹Ô¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ï1935¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯¡ËÀ½¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥Ù¥ó¥ÄÀ½¡Ê¤®Áõ¤Ï¥«¡¼¥ë¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤ÏÅö»þ¤Ç7Ëü2500±ß¡¢¤¤¤Þ¤Î¶â³Û¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó2²¯9000Ëü±ßÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ³Æþ¸å¤Ï33Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤ËÏ·µà²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë½ÐÆ°¼ÖÎ¾¤«¤é³°¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ÔÆâ¤Î¼é»³¶è¤Ë¤¢¤ë¾ÃËÉ³Ø¹»¤Ç¶µºà¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹9520mm¡¢Á´Éý2260mm¡¢Á´¹â2840mm¡£¾ÃËÉ¼Ö¤é¤·¤¯Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼ÖÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÂÎÁí½ÅÎÌ¤Ï10tÄ¶¤¨¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤µ¡£¥°¥ê¥ë¤ä¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤Ë¥¿¥¤¥ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÈ÷¡£¤½¤Î°ÎÍÆ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀßÃÖ¡£¾åÂ¦¤Ë¤Ï¶ÛµÞÁö¹Ô»þ¤ËÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ö¥¶¡¼¤ä¾â¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â²ÔÆ¯¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥¶¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²»¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÖÂÎ¸åÊý¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬µðÂç¤Ê¤Ï¤·¤´¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¿Ä¹¤Ç30m¡£º£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹âÁØ·úÃÛÊª¤Î¾¯¤Ê¤¤1930Ç¯Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²¸½¾ì¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤·¤´¤Î²¼¤Ë¤Ï¾Ã²Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥Ó¥ó2ÃÊ¼°¤Î¥Ý¥ó¥×¤Ç¡¢µ¬³ÊÊü¿åÎÌ¤Ï660¥¬¥í¥ó¡ÊÌó2500¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¡¢ºÇ¹â°µÎÏ¤Ï180psi¡Ê¥Ý¥ó¥É¡Ë¡ÊÌó1.24MPa¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇÂç95ÇÏÎÏ¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ëM68·¿Ä¾Îó6µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÁõÈ÷¡£ÀïÁ°¤ÎÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÐÎÏ¤Î³ä¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾ÀÊ¸åÊý¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¥×¼¼¤òÀßÃÖ¡£¤³¤³¤ÇÊü¿å½ÐÎÏ¤Ê¤É¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10Ç¯±Û¤·¤Ç¥ì¥¹¥È¥¢¤¬½ªÎ»
¡¡ÂàÌò¸å¡¢¾ÃËÉ³Ø¹»¤Î¶µºà¤È¤·¤ÆÈ÷ÉÊ°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤·¤´¼Ö¡£¤½¤Î¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ°È÷¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·2010¡ÊÊ¿À®22¡ËÇ¯¤Ë¿¦°÷Í»Ö¤¬Áö¹Ô¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10t¤ÎµðÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¡ª¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¢ÎëÌÚ°Ë¶êÇÏ»£±Æ¡Ë
¡¡¤½¤³¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯¤ËÃæÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÃ»´üÂç³Ø¡Ê´ôÉì¸©ºä½ËÄ®¡Ë¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£Âç³Ø¤Î¶µ°é¸¦µæ¤Ê¤É¤â·ó¤Í¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥¢¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡¢ÅÅÁõÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤¬¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¤Î¤³¤È¡£º£¤Î¼«Æ°¼Ö¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤ÎÉôÉÊ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÀìÌç²ñ¼Ò¤ËÁ÷¤ê¡¢ÁÇºà¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¡£¿·¤·¤¯¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥¢ºî¶È¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¥É¥¤¥ÄËÜ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¡£Åö»þ¤ÎÉôÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤È¡¢É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏºÆÅÙ1¤Ä1¤Äºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û¤¬¤Û¤ÜÆ±Ç¯Âå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Ä¼Ö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤·¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ìÏ«¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð½é¼°¤Ç¤Ï¸«»ö¤ÊÁö¹Ô¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë30Ê¬Á°¤«¤éÄ¹¤á¤ËÃÈµ¡±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¹¥Ä´¤½¤Î¤â¤Î¡£90Ç¯Á°¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¯»Ñ¤Ï±ýÇ¯¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶É¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸Å¤¤¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ï¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤Ï´Ø·¸»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡¢»ÔÌ±¤ÎËÉ²Ð»×ÁÛ¤ÎÉáµÚ¹âÍÈ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤è¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
