¡ÚÀè¼è¤ê¡ÛÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È·èÄê!! ¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬½Ð±é¤Ø
½÷Í¥¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°2¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
1·î15Æü¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷Í¥¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤¬¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤ò³ÎÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÌòÊÁ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ï¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤È¥«¥ó¡¦¥×¥ëºî²È¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¡È¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤ÏÃ¯¡©
¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤¿ÈëÌ©¤ò¶»¤Ë²áµî¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Æ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢Èô¹ÔÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¡¢ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢²øÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸±£¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¸ß¤¤¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Í§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¡¢¥ê¥å¡¦¥¹¥ó¥ê¥ç¥ó¤é¤ÏÁ°À¤Âå¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Ô¥¯¥µ¡¼¤ä¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉºîÉÊ¤ò½ü¤¯¥í¡¼¥«¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤»ëÄ°»þ´Ö¤òµÏ¿¡£¸ø³«½é½µ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ»ëÄ°»þ´Ö1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Áý²Ã¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹TV¥·¥ç¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉÉôÌç¤Ç´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Î5¥«¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Ìó48%Áý²Ã¤·¤¿¡£
¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ï¹â¤¤ÏÃÂêÀ¤È»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤Ï·àÃæ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø»°¿©¤´¤Ï¤ó »³Â¼ÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÈÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤ÊÊâ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬³ÎÄê¤·¼¡Âè¡¢½ç¼¡¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£