Ã¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤òÆ²¡¹¤È²Î¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¡© ¡È¸µ¡É¾¯½÷»þÂå¤Î¥¸¥§¥·¥«¤Ë»¿ÈÝ
¾¯½÷»þÂå¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ôÇ®¾§¤·¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥·¥«¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¥«¡¢¡ÈÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¡É¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯
¥¸¥§¥·¥«¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸½¾ì¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ä¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï°ì¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢1·î11Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥·¥«¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¯½÷»þÂå¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ØInto the new world¡Ù¡ØGee¡Ù¡ØGENIE¡Ù¡ØI Got A Boy¡Ù¡ØMr. Mr¡Ù¤ò¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£
°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¸¢Íø¤À¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ã¦ÂàÅö»þ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ê¤É¸Ä¿Í³èÆ°¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²áÄø¤òµ²±¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Öµî¤ë¤È¤¤ÏÎäÃ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¯½÷»þÂå¤Î¸å¸÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥·¥«¤Ï2014Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤òÃ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¼Â¶È²È¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆºÇ½ª2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ²Ú·÷¤òÃæ¿´¤ËÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥§¥·¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³½Ð¿È¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢ËÜÌ¾¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñÌ¾¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°Åö»þ¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBLANC¡õECLARE¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÎ©¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëå¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×f(x)½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡£